El valor económico de los regalos

Tradicionalmente, el espíritu de la Navidad, que trasciende ampliamente de sus connotaciones religiosas, ha estado asociado a sentimientos de paz y armonía, pero ha encontrado también como complemento el apoyo de la materialidad de los regalos. ¿Tiene verdadera utilidad social esta costumbre navideña que un año más se ha hecho visible?

Como recuerda Tim Harford, ya en 1850, Harriet Beecher Stowe, autora de 'La cabaña del Tío Tom', cuestionaba el uso del dinero empleado en buscar cosas que nadie desea y de las que luego nadie se preocupa. Más recientemente, en 1993, Joel Waldfogel, entonces profesor de la Universidad de Yale, trasladó la cuestión al terreno del análisis económico. De entrada, ponía de relieve un rasgo importante de la práctica comentada: las elecciones de consumo son hechas por alguien distinto del consumidor final, por lo que los artículos elegidos pueden no encajar con las preferencias de este último. Según dicho economista, lo máximo a lo que puede aspirar quien se gasta 100 euros para otra persona es duplicar la elección que esta haría.

Aunque admite que es posible que el regalador elija un obsequio que el agasajado valore por encima de su precio (por ejemplo, si descubre algo muy apreciado), sostiene que, como regla general, el receptor quedará en una situación peor que si él mismo hubiese efectuado la elección con el mismo presupuesto. Así, considera que el hábito de los regalos es una fuente potencial de despilfarro, cifrado entre un 10% y un tercio del valor de los objetos. En Estados Unidos, el montante podría llegar a los 12.000 millones de dólares anuales.

El profesor Waldfogel se ha convertido así en el Scrooge económico, antes de que el célebre personaje del cuento de Dickens se transformara y asumiera el espíritu navideño. De hecho, en 2009 publicó el libro Scroogenomics, donde desarrolla su argumentación. Por Navidad, y en otras épocas del año, se hacen muchas compras que están mal elegidas y que son escasamente valoradas por los receptores. La energía, los recursos materiales y el trabajo empleados en su elaboración podrían utilizarse más provechosamente en cosas más valoradas.

Se origina, en definitiva, una prodigalidad admitida socialmente. Según el enfoque del análisis económico, el beneficiario podría alcanzar el mismo nivel de utilidad si, en lugar del obsequio, recibiese fondos en efectivo por un importe inferior. Sin embargo, como destacan los psicólogos, el dinero se ve afectado por un estigma que pueden querer evitar las dos partes implicadas en la transmisión. Para cantidades relativamente menores, es evidente el peso de ese efecto, pero tal vez habría que contrastar la situación que se daría si se tratara de sumas muy relevantes. La aceptación generalizada de los premios de la lotería, provenientes de un fondo común innominado, podría ser un elemento de reflexión al respecto, al igual que las diferencias de su tratamiento fiscal con los aplicables a la recepción de herencias y donaciones, o a los rendimientos del trabajo.

Ahora bien, hay economistas que defienden que el valor total de un regalo viene dado por la suma de dos componentes, el material y el sentimental. En algunos estudios experimentales se ha encontrado que el destinatario puede llegar a valorarlo un 35% por encima del coste incurrido por el adquirente. De confirmarse esta situación, los presentes navideños generarían una ganancia de bienestar. Además, habría que tener en cuenta la posible satisfacción para quienes los entregan.

La argumentación no convence a Waldfogel, quien arguye que el estigma asociado al dinero es lo que lleva a que se destruya valor a través de la costumbre de adquirir artículos concretos. De esta crítica escaparía, obviamente, el relegado aguinaldo en su genuina expresión dineraria. En su opinión, en el sector privado se tolera un dispendio de recursos que no se consentiría en el sector público. Y no falta quien encuentra alguna similitud con la ceremonia del 'potlach', que practicaban algunos pueblos aborígenes norteamericanos, y que se basaba en la exaltación de la dádiva, hasta el mayor derroche, como signo de prestigio.

Sin tener que adentrarnos en los entresijos del análisis económico, lo cierto es que el acto de realizar un regalo conlleva una serie de riesgos (inoportunidad, improcedencia, inutilidad, redundancia, incumplimiento de expectativas, posicionamiento relativo desfavorable frente a otros regaladores...), por lo que constituye un reto no desdeñable. Para superarlo se requiere una verdadera pericia, un conocimiento de las preferencias y necesidades del destinatario, y una inversión en tiempo de búsqueda. Situarse en la frontera de la eficiencia en esta habilidad no es nada fácil. Hace falta superar un doble test: i) dado un presupuesto, que no sea posible obtener un mayor impacto en la satisfacción de quien recibe; y ii) que no sea factible alcanzar una repercusión determinada en la apreciación del receptor gastando menos.

Ante las dificultades constatadas, hay economistas que exploran posibles vías para mejorar la utilidad de los regalos. Investigadores de prestigiosas universidades han propuesto que se ciñan a cosas que hayan sido expresamente validadas a través de su inclusión en listas. La carta infantil a los Reyes Magos cumplía un eficaz papel. Lo mismo ocurría con las listas de bodas, que, sin embargo, se fueron desvirtuando mediante la selección de artículos ficticios 'convertibles', y que últimamente vienen dando paso, abiertamente, a las transferencias en metálico. Sin duda, tales eventos ofrecen una magnífica oportunidad para confrontar el impacto comparativo de las entregas en efectivo y en especie.

Aunque no haya que olvidar el aspecto intangible, que puede hacer que algunos recuerdos adquieran un valor incalculable para quienes los reciben, la incorporación del prisma económico abre unas interesantes perspectivas e invita a la reflexión sobre cuestiones que, en su ausencia, podrían pasar desapercibidas. En cualquier caso, este artículo está escrito después de las fiestas navideñas, a fin de tratar de evitar el riesgo de que pudiera ser tildado de pro-Scrooge.