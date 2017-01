'Like' mucho

En las fiestas de Navidad vi en mi muro de Facebook que Toni Martín estaba de vacaciones en Cataluña con sus hijos. Me hizo gracia que el vicesecretario de comunicación política del PP andaluz, con quien no hacía mucho había entablado amistad 'virtual', porque ya real la manteníamos, expusiera su 'otra vida', la familiar, que yo no conocía. Días después le leí un post muy irónico, divertido e interesante en el que confesaba sentirse 'como un gilipollas', sic, porque después de sus andanzas por Gerona no había conseguido encontrar a ninguno de esos personajes que, dicen los que dicen que saben, se niegan a hablar en castellano cuando se les interpela en nuestro idioma común. Sino, al contrario, todo había sido amabilidad, 'carantoñas a los niños', interés por la tierra de procedencia, por si lo estaban pasando bien. Confesaba, en fin, tras la foto de un apetitoso helado de Rocambolesc, heladería de los premiados hermanos Roca, que estaba deseando volver.

Días después vi que llevaba 1.500 comentarios y 'likes' y me asombré. Ahora se calcula que, entre 'compartido' y 'me gusta' su alegato antitópicos ha sido leido por dos millones de personas y Toni no da crédito a su fama. Entrevistado en TV3, glosado por Julia Otero, su post ha tenido más eco en Cataluña incluso que aquí y ha establecido un territorio de encuentro inesperado

En alguna parte he leído que los canadienses, esos ciudadanos ejemplares y más ahora que llega Trump, organizaron expediciones a Quebec, cuando el referéndum de secesión, para decirles a los quebecois que les querían, que no se fueran, que merecía la pena seguir juntos. Y funcionó.

Seguramente porque eso es lo que hay que hacer. Poner por delante la humanidad, el elemento personal, los sentimientos, reconocernos en los otros, y sustituir el artificio político, interesado, clientelar, oscuro, por el libre juego del contacto, del interés común, sin interferencias malintencionadas.

La experiencia de Toni no es la única, muchos dicen compartirla, y viene a hablar también de cómo los tópicos arrasan con la verdad. Como lo hace, y él ha aprovechado para decirlo en TV3, la idea del andaluz vago.