Contra lo que suele decirse, el doblaje de películas en España no es un producto del franquismo. Se implantó en 1933, como un recurso cultural de primer orden que permitió a la mayoría de la gente entender relatos fílmicos que de otro modo no habrían podido seguir. Y, de paso, creó un sector profesional que ha dado y sigue dando de comer a muchos artistas de la voz. Lo que sí hizo Franco -cinéfilo porfiado, según cuentan- fue servirse del doblaje para practicar una censura más sutil que el tosco corte de tijera. Y para detener el aprendizaje del inglés, cosa que aún seguimos pagando. Si España es el país de inglés más precario en Europa no se debe a un mal sistema educativo ni a la falta de interés de los hablantes en dominar la lengua universal. Es consecuencia de que ni en las salas ni en la tele de casa hemos tenido que vérnoslas con los diálogos en inglés. Estos días pasados un futbolista balcánico recién fichado por un club español de la primera división explicaba a los periodistas en un pasable castellano que nunca había estudiado la lengua de Cervantes.

Si se manejaba en ella con soltura era gracias a haber seguido de pequeño algunas series españolas y sudamericanas de dudosa calidad pero de comprobada eficacia en la propagación del idioma. Su testimonio, idéntico del de otros inmigrantes de variado origen, no basta para condenar al doblaje, al que alguna ventaja habrá que reconocer. La no menor de sus aportaciones ha sido la de poner sonido a los héroes y heroínas que nutren la mitología de unas cuantas décadas. Para los nacidos en la segunda mitad del XX los rostros de la pantalla están asociados de modo natural con unas voces que el inconsciente individual y colectivo se resiste a considerar falsas. Durante algún tiempo esta impostura sentimental fue combatida por los apóstoles de la V. O., abreviatura que no se limitaba a anunciar en la cartelera las versiones originales: era todo un signo de distinción intelectual que, unido a la institución del cine-fórum, representaba una marca de progresismo cosmopolita y a menudo ideológico.

Se abrió así una brecha sociocultural entre la multitud partidaria del doblaje y las selectas minorías de los subtítulos. La dialéctica entre culturetas y populacheros se ha mantenido hasta nuestros días, aunque hayan cambiado las palabras y hoy los bandos agrupen a 'hipsters' frente a seguidores de la cultura 'mainstream'. El esnobismo nunca muere. Pero ahora las distancias se han reducido, de manera que no es difícil encontrar un fracasado de la ESO que entienda el inglés a la perfección. En este avance hacia lo inexorable el doblaje de películas sigue siendo un freno que deja a las nuevas generaciones en desventaja respecto a las de otros países. La mejor solución educativa para el fomento del inglés no está en las aulas; vendrá del hábito de oír las voces de los actores hablando en sus propias lenguas.