RABIA Y PENA

LA condición humana tiene todos los resortes posibles para avanzar en lo bueno y en lo malo. Otra cosa es que, a estas alturas de la película, terminemos asombrándonos por lo que ocurre a nuestro alrededor con las acciones de los auto llamados seres racionales. ¿Dónde está la frontera de la racionalidad y lo irracional en quienes somos dueños del planeta? ¿Cuáles son las características de los llamados seres irracionales a los que dominamos?

Han pasado muchos siglos sin que terminemos de aclararnos sobre la posición del hombre sobre los animales, curiosamente cuando buscamos a algunas especies para que nos den compañía, para que suplan la falta de afecto de los nuestros, cuando sabemos que aquellos que elegimos para estar con nosotros no se van a quejar, te dan cariño, forman parte de terapias médicas y te eligen (ellos, no nosotros) como aquellos amigos a los que acompañar con el mayor de los afectos.

Dice mucho de la condición humana que en el siglo veintiuno sigan produciéndose maltratos animales. Peor todavía es que se hagan en centro oficiales, con el sello de una supuesta legalidad que permite sacrificar a seres vivos (¿irracionales?) con el agravante del sufrimiento prolongado.

Lo ocurrido en Torremolinos con el sacrificio de perros y gatos, esos que son llamados animales de compañía, es grave por varios motivos. Lo primero es el sufrimiento de los animales, que parece que a algunos especímenes humanos es algo tolerable y permisible. Lo segundo es la imagen que estas acciones dan de todo un pueblo, el humano, que tanto suele presumir de su inteligencia. Y después está la mirada hacia otro lado de aquellos que son capaces de vender a su familia con tal de no perder un voto o no verse implicado en escándalos que pueden avergonzar a sus descendientes. A los responsables de ese campo de concentración para animales que ha existido durante más años de la cuenta en Torremolinos les han caido multas y penas de cárcel por matar de la forma en que lo han hecho. Pero la pena es por cuestiones de falsedad documental, no por maltrato. Y así nos va. Estas son las cosas que trascienden nuestras fronteras y dan la imagen de un país. ¿Como no se actuó antes? La rabia que algunos podemos sentir por estas cosas no tiene vacuna.

Me detengo en este punto del artículo. Pensaba insistir sobre este asunto, pero me llega la noticia de la muerte de un compañero y amigo: Salvador de la Haba. Tengo que hacer un ejercicio mental para cambiar los planes. Miro hacia atrás y veo a una persona que siempre buscó su hueco en los medios de comunicación. Salvador tenía su trabajo estable en un banco, pero el resto de las horas del día las dedicaba a su auténtica vocación, la de reportero, sobre todo en el mundo de los deportes.

No conozco a ningún compañero que se haya quejado de la actitud de este trabajador de los medios en los que hacía toda clase de trabajos con ilusión. Pateó los campos de fútbol más infames, aquellos de tercera y regional donde hasta era habitual que la integridad del periodista corriera peligro, pero él lo hacía con el mismo entusiasmo que si cubriera la final de la Champions League.

Recorrió con entrega total aquellos micrófonos que se le abrían, como en la Radio Sindical de Marbella, luego Radio Nacional. O en Radio Mar, después Onda Cero, y muchos medios más. Disfrutaba con su trabajo y después con la amistad de sus allegados. En los últimos tiempos estaba retirado de casi toda actividad y vivía recordando a su mujer, que le dejó hace poco tiempo.

Los que convivimos con él en tiempos en que todos éramos más jóvenes, más impetuosos, lanzados, fuertes y hasta utópicos, le recordaremos siempre. Los ojos irritantes del comienzo del artículo se me han vuelto húmedos en pocos minutos. Es lo que tiene este mundo tan desconcertante a veces, el que te hace pasar de la rabia a la pena.