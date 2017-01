Hace años, caminando por un barrio periférico de Lisboa, me topé con un cementerio del que me sorprendieron el tamaño de las lápidas. Demasiado pequeñas para seres humanos. Al acercarme comprendí que se trataba de un cementerio de mascotas, de perros fundamentalmente. Había algunas personas desperdigadas entre las lápidas adecentando las tumbas de sus animales. Las inscripciones que aparecían grabadas en piedra eran sobrecogedoras y estaban tan llenas de dolor y emoción como las de cualquier cementerio humano. Aquello revelaba la dimensión del cariño que puede sentirse hacia un animal y también el grado de soledad en el que viven muchas personas que allí, en unas pocas palabras, expresaban la amistad y el amor que habían depositado en quien en muchas ocasiones había sido el más fiel compañero de su vida.

Al leer las noticias sobre la protectora de animales de Torremolinos y finalmente la sentencia del caso he recordado aquellas lápidas y he pensado lo que podrían haber sentido algunas de aquellas personas al conocer los hechos que llevaba a cabo la directora de esa institución, Carmen Marín, sarcásticamente llamada protectora de animales. La brutalidad de esta señora y de su más estrecho colaborador ha sido tal que el juez caso ha lamentado que el Código Penal no contemplara una pena mayor para delitos como este. La buena señora, además de estafar a quienes allí iban a depositar animales en la confianza de que se les procuraría un dueño y una vida razonables, se dedicaba al sacrificio de todo bicho viviente. Sacrificio y suplicio porque, como es una mujer razonable y ponderada que en todo momento ha velado por su economía, escatimaba el veneno con el que mataba a las mascotas, de modo que al bajar la dosis prolongaba el sufrimiento y la agonía de sus bien llamadas víctimas. La economía, sin embargo, iba más allá. Algunos perros eran introducidos directamente en una cámara frigorífica y allí morían congelados.

Si lo que un día vi en Lisboa expresaba un rasgo de emoción que se prolongaba más allá del género al que pertenecemos, una especie de comunión panteísta que nos liga de modo fraternal con toda la vida existente, la actitud de esta señora y su ayudante representan lo diametralmente opuesto. La crueldad, el lado oscuro del ser humano que desprecia el sufrimiento ajeno, sea de quién sea. El abuso sobre los seres indefensos, la avaricia y el cinismo. La vida no es un cuento de Navidad, las ciudades no permiten el vagabundeo de animales y la responsabilidad en demasiados casos recae sobre ciudadanos que aburridos de sus mascotas las entregan mirando para otro lado a instituciones que pueden verse obligadas al sacrificio de los animales. La preeminencia del ser humano y del bien social deben anteponerse en cualquier caso, sí, pero también es cierto que la dignidad humana consiste en atemperar la ley de la selva, esa brutalidad primigenia e insensible a la que durante años se ha entregado sin reparos la condenada señora Marín.