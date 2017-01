No se hará

DE todos los símbolos que explican lo que hemos perdido en los últimos años el más claro es el significante 'mileurista', antes un adjetivo vergonzante que denotaba una penosa situación laboral ahora convertido en un anhelo. Pero hay más. Cuando aún no habíamos caído dónde vivíamos, que el banco se quedara con el piso como consecuencia del impago de la hipoteca era el mayor drama que una familia podía imaginar, ahora conseguir la dación en pago y que el banco se siga quedando con el piso pero sin derecho a seguir reclamando la deuda se entiende como una victoria. Antes, una subida del sueldo por debajo del IPC era una derrota difícil de asimilar, ahora quienes tienen la suerte de tener trabajo se dan por satisfechos si no se lo bajan, incluso si se lo bajan poco. Antes los padres se sabían más afortunados que los abuelos y se ilusionaban con el porvenir de la siguiente generación. Ahora no hay quien mire a sus hijos sin dibujar una mueca de preocupación por su futuro. Antes se soñaba con vivir cada año un poco mejor; ahora la aspiración es seguir viviendo y no perder demasiado.

El retroceso es en todos los terrenos y hay quien advierte de que el problema no es perder cosas sino acostumbrarse a perderlas, aspirar cada día a un poco menos. Incluso olvidarse de lo que alguna vez tuvo, porque el olvido es una barrera infranqueable que bloquea el camino para recuperarlo.

No hay sector en el que el retroceso no sea evidente. También en el terreno institucional. Basta con recordar que no pasó tanto tiempo desde que España discutía dónde se construiría la próxima estación del AVE y los políticos consideraban no ya un contratiempo, sino una afrenta, que su ciudad no estuviera la primera en la lista o que la línea no llegara soterrada hasta el centro.

Fue en aquella época cuando el Gobierno andaluz lanzó el anuncio de que construiría una línea férrea que conectaría toda la Costa del Sol y llegaría hasta Marbella y Estepona e incluso hasta Algeciras. El anuncio fue recibido no con incredulidad, sino con indignación por el Gobierno central, que replicó que de eso nada, que el tren de la Costa del Sol no le correspondía al gobierno autonómico, sino al nacional. Y que el tren hasta Marbella no lo haría la Junta, sino el Gobierno. Por entonces había otras caras en Madrid y en Sevilla, pero las mismas siglas.

Pasaron los años de bonanza y sobrevinieron los de la crisis. El tren no se hizo. Esta semana, el secretario provincial del PSOE pasó por Marbella y recordó que el Gobierno no ha hecho el tren. Nadie del PP respondió. Ya no se pelean por hacerlo, sino por echarse en cara que no se haya hecho. Seguramente unos y otros saben que ya no se hará.