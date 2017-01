DEVOCIÓN Y OBLIGACIÓN

Al Málaga le hacen falta dos centrales, un medio defensivo y un director general. Que el club decidiera prescindir de Vicente Casado hace poco más de un año, y que ese movimiento fuera muy celebrado por la afición y el entorno, no significa que sea buena idea dejar vacante en el organigrama un puesto tan importante. La presencia de un ejecutivo preparado y comprometido que lleve las riendas y sea la cara del Málaga, posiblemente para que se la partan en LaLiga o ante el estamento arbitral cuando sea necesario, es imprescindible para completar la reconversión que Al-Thani inició cuando confesó haber tomado conciencia de que el club no era precisamente un modelo de gestión. Hay áreas en el Málaga que funcionan bien. La dirección deportiva con Arnau al frente ha hecho hasta ahora un trabajo aceptable, afectado sin embargo por demasiadas lesiones de larga duración, alarmantes estados de baja forma de fichajes que llegaron con garantía de fiabilidad y la inesperada espantada de Juande. Aún le queda pendiente la reválida del mercado de invierno y el resultado de la arriesgada apuesta por Romero como entrenador para ponerle una nota media. El área de negocio, desarrollo y 'marketing' mantiene al club en puestos destacados. La cantera es una maravilla y al mismo tiempo un milagro por su extraordinaria falta de infraestructura. Lo que hay son nervios. Pesimismo. Un sentimiento que posiblemente esté en el ADN del malaguista, y posiblemente también de forma justificada. Hay muchas piezas sueltas sin una superior que las una. El jeque no quiere director general pero tal vez su asesor debería asesorarle en que eso no es una elección, sino una obligación en un club serio que quiere crecer. Si eso quiere.