Este invierno nos está matando. No es la nieve en el horizonte ni el hielo de la madrugada, pues hace mucho que no se dejan ver por esta ciudad. Es el azul de los números del despertador, el azul de los escasos billetes de veinte que salen del cajero a finales de mes, el azul de los neones de la sección de congelados en el supermercado, el azul del falso mar donde crecen las pangas, como pétalos de jazmín esperando a un biznaguero con tintes de pescador. El azul del cielo sobre el atasco urbano, el azul del invierno de estas vidas rutinarias. Un azul marchito, sin esperanza, lejano al cian infinito de la alegría. Usted no se va a jubilar en su puta vida, me dijo un señor con delantal tras la barra cuando le pedí un solo bien cargado a las 7 de la mañana. Antes de poder pensar una respuesta (o una pregunta), me di cuenta de que aquella sentencia añil no iba dirigida a mí, sino al hombre que tenía a mi espalda. Pero ¿era yo una excepción? No. Han dicho en la televisión que los embalses se están secando, los de agua y los de dinero. Abril aguas mil solucionará la mitad del problema, solo hay que esperar y rezar un poquito, por si acaso la Virgen de la Cueva no se ha quedado sorda con la edad. ¿Y la otra mitad? La otra mitad es menos transparente, es más azul, como este invierno. Cuando uno tiene treinta años no piensa en la jubilación, por mucho que las esquinas de los bancos muestren a jóvenes contratando felizmente planes de pensiones con sonrisas robadas de un banco de imágenes barato. Cuando uno tiene treinta años. tampoco piensa en casarse, ni en tener hijos, ni en comprar una vivienda, ni en casi nada que no sea inventar un plan tras otro plan para escapar de este azul, de este invierno. Y este invierno nos está matando, no literalmente, como en otros lugares menos afortunados, nos está matando las ganas, la esperanza, la ilusión, los colores.