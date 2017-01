El planeta frío

En 2016 la NASA se planteó llegar a Marte en 2018, y en 2017 se ha planteado llegar a un planeta que no existe en 2021. El viaje promete. La literatura siempre se acercó a la ciencia ficción y ahora la ciencia se acerca a la literatura. La NASA quiere estudiar el núcleo de un planeta desaparecido mientras nosotros, aquí en la tierra, no reconocemos el nuestro. Hace frío en el planeta celeste pero no tanto como para irse al planeta rojo. En Alemania se congelan los ríos pero al llegar a casa se quedan en camiseta de mangas cortas. Nosotros nos manejamos con una rebequita y al llegar a casa nos ponemos el anorak. En Lesbos los refugiados cuentan con tiendas de campaña para protegerse de la nieve y desde Bruselas le piden a Atenas más esfuerzos para ayudar a los refugiados. Menuda gracia pedirle más esfuerzos a Grecia. La mitad norte de España tira de la calefacción (tirita) y el gobierno se implica por fin en la pobreza energética. No se podrá cortar la luz a quien no pueda pagarla. Que alguien muera de frío en nuestro desarrollado mundo es una vergüenza global. La Junta se resiste un poco pero combate la pobreza hídrica. Se trata de establecer un mínimo vital de suministro de agua. Las personas deben tener los mismos derechos hídricos que los aguacates. Aguacatémonos (parece el nombre de un héroe griego por la terminación, aunque azteca por el comienzo).

Hay soluciones radicales para solucionar problemas del mundo conocido que lo convierten en desconocido. En la protectora animal de Torremolinos tuvieron una idea curiosa para gestionar la sobrepoblación de perros y gatos: congelarlos. La presidenta de la Asociación Parque Animal ha sido condenada a cuatro años de cárcel por matar de mala manera a más de dos mil animales. Incluso cuando hace el calor que suele, en Torremolinos los metían en un congelador. Había hasta gaviotas. Torremolinos se ha llenado de miles de jugadores de fútbol de ligas extranjeras que buscan hacer el calentamiento sobre césped, no sobre hielo. Aquí nunca hiela y por eso tenemos frutos tropicales (aguacatémonos). La presidenta de Asociación Parque Animal es un ser humano exótico, pero no tropical. Algunos están obsesionados en encontrar vida extraterrestre pero tú verás como la encontremos. ¿Y si resulta que esos seres nuevos son como algunos de nosotros? En un congelador no pueden meternos porque ya estamos pero hay muchas penurias que a alguien con una mente malvada e inteligente se le podrían ocurrir. La NASA quiere explicarnos el principio llegando al final. El final es el núcleo de un planeta que existió. O una manada congelada, que es lo que encontraron los agentes del SEPRONA. Qué congelador más grande y más triste. Qué corazón más frío el de esa presidenta. Los griegos han demostrado un corazón caliente al acoger tantos refugiados. Un corazón caliente emite luz y calor, pero no suficientes. Como vengan de otro mundo a lo mejor creen que formamos parte de un planeta que ya no existe.