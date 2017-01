SEGUIMOS A LA ESPERA

Creo en el Málaga y quiero creer en Romero. Pero será necesario dar tiempo al tiempo para ver una reacción que no se vio el domingo. Me desilusiona una vez más ver sl jeque en plan internauta aunque, eso sí, dándose por enterado que «Mr. Gato» es el nuevo entrenador del equipo y que sus hijos estaban allí, en el palco de Balaídos como representantes desconocidos de un club que, ahora, apenas tiene reconocimiento social. El Málaga, quiérase o no, anda por la Liga como un huérfano que se deja llevar sin saber a quién tiene que obedecer. Y con esa desilusión por delante aproveché el descanso del partido para irme a 'dar una vuelta' por la Premier y ver unos minutos del Arsenal-Chelsea que estaban dando en televisión. Por unos minutos gocé de ver en acción en esos dos equipos punteros del fútbol inglés a unos cuantos españolitos que, en algunos casos, Cazorla y Monreal, tuvimos y aplaudimos en La Rosaleda. ¡Qué tiempos! Allí estaban Cesc, Azpilicueta, Marcos Alonso, Pedro y hasta Diego Costa, unos contra otros y exultantes los del Arsenal que le dieron un buen repaso al otrora intratable Chelsea. Y también, todo hay que decirlo, con un Cesc que anda en horas bajas, un Pedro que no es titular, un Marcos debutante... Amplia información, ya ven, captada en apenas quince minutos de visión. Y volví entonces a Balaídos donde el Málaga, nuestro Málaga, se esforzaba en hacer las cosas bien pero con los fallos de casi siempre. Por lo demás, la jornada decimoséptima ha dejado claro que el Real Madrid sigue embalado hacia el título, jueguen quienes jueguen, en tanto que el Barcelona ha vuelto a dejar patente que, sin la genialidad de Messi, es un equipo incapaz de mantener el tipo. Al acecho, Sevilla y Atlético. Y poco más.