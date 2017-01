Una marca alemana de coches (qué carajo: Volkswagen) hizo hace un par de años un concurso de ideas para reducir la velocidad y la ocurrencia ganadora fue un radar que no pone multas, sino que sortea 2.000 euros entre las matrículas de los conductores que respetaran los límites. Hicieron una prueba durante tres días, en una vía cuyo límite de velocidad era de unos 30 miserables kilómetros por hora y el resultado fue que el 22% de los conductores redujo su velocidad.

Aquello ocurrió en Estocolmo. Aquí estamos en otro mundo, en el mundo real, y la lotería de los radares tiene un premio muy distinto. No se nos quita de la cabeza la idea, quizá precipitada, de que los radares y las multas en general están únicamente para recaudar; una prueba de ello sería que los accidentes aumentan a la vez que lo hacen las sanciones. Pero lo que de verdad estimula esta reflexión es que en Málaga tenemos un abanico de radares fijos que son auténticos despropósitos, y que pronto tendrán la capacidad de provocar accidentes en lugar de evitarlos. Entre ellos está el radar próximo al 'falso túnel de Carlos Haya' (nunca quedó claro por qué ese túnel no es de verdad). El caso es que cuando conduces por allí ves a todas las criaturitas frenando aterrorizadas ante el acecho del flash, tú entre ellos. El problema por lo tanto no está en la fastidiosa situación de los radares, sino en unos límites de velocidad poco realistas. Nadie va por la autovía a 80 kilómetros por hora, y prueba de ello es que si cumples con los límites los demás coches te pitan, te adelantan, se enfadan contigo y hacen que te sientas fatal.

El radar del acceso a Málaga por las Pedrizas, por su parte, parece en realidad una estrategia de marketing para que vayas por la autopista de peaje; una publicidad que además resulta muy rentable, porque es el radar que más recauda de España. De hecho en Málaga hay tres radares que entran en el prestigioso top 10 de recaudación nacional, lo suficiente para poder decirle a Cristina Cifuentes que estamos pagando la seguridad vial de los madrileños, si entráramos claro está en este enfermizo discurso territorial.

Otra cosa son las multas de aparcamiento. Parece que sí son efectivas. Lo dice alguien que aprendió a aparcar bien a base de varios multazos que en época de estudiante resultaron todos muy dolorosos, y que tuvieron que ser resueltos mediante préstamos vergonzosos a familiares y amigos. Llegados a este límite, e inmersos en una clara convicción de servicio público que tiene esta columna, animaría a las autoridades pertinentes a que la cuantía de las multas estuviera relacionada con la renta del infractor. Porque, si no, al final resulta que los que tienen más dinero son los que pueden saltarse los límites sin remordimientos ni dramas posteriores. En fin, ley de vida.