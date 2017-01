HAY una fundación cuyo pedigrí desconozco -no lo digo porque desconfíe de su calidad sino para advertir de mi ignorancia- que lleva un tiempo decidiendo cuál es la palabra del año. Dan a conocerla en diciembre y llevan así cuatro temporadas. Cuando comenzaron, en 2013, se decantaron por escrache, en 2014 por selfi y por refugiado en 2015. Este año, más bien, el que se nos fue para siempre, las candidatas de contenido político eran sorpaso, abstenciocracia, posverdad y populismo. Se decidieron por la única que acepta el diccionario de la RAE. Menos mal pero no creo que esa coincidencia haya sido la fundamental. Sorpaso se puso de moda recientemente por el ingenio de alguno rememorando la película de Dino Risi, de hace más de medio siglo que inmortalizó el sonido un claxon del que era difícil librarse. Se quiso describir el pronóstico de una izquierda menos presentable superando en votos a la tradicional. Pronóstico que, como sabemos, no resultó acertado como la mayor parte de los pronósticos y desencadenó una depresión entre los frustrados «sorpasistas» de la cual parece aún no se reponen. Abstenciocracia es un palabro de fácil interpretación pero que, me parece, nunca había oído hasta ahora. Y es una suerte de sinécdoque ya que la abstención nunca puede gobernar, lo que hace es que permite que gobiernen los más activos, aquéllos que sí se manifestaron, fuesen mayoría o no. Posverdad es para mí también algo nuevo, a pesar que un señor inventó el neologismo en 2010 para designar lo que antes se llamaba un bulo o, simplemente, una mentira: un sistema de información sobre hechos que influyen en la opinión pública pero no mediante su presentación objetiva sino recurriendo a emociones, sentimientos y creencias personales. El contener la expresión «verdad» le da una carta de presentación al término que no se merece. No sé quién les sopla estos términos porque los finalistas eran tan peregrinas como «youtubero» que me viene al pelo, ningufonear que define a la mayor parte de los que me rodean absortos en su dispositivo móvil e indiferentes a los que tienen delante, bizarro, una palabra más vieja que el mundo pero cuyo nuevo significado se me escapa, «cuñadismo», del cual sabemos bastante por aquí, «vendehumos» «LGTBfobia» «papilomavirus» y «videoarbitraje», todas las cuales prefiero comentar cuando me entere.

La palabra elegida fue populismo. Ésta sí que la recoge nuestro diccionario definiéndola como la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Advierte sí que se usa mayormente en sentido despectivo por lo que la observación del portavoz de la fundación en el sentido de que, desde el punto de vista lingüístico, «está viviendo un proceso de ampliación y cambio de significado, cargándose de connotaciones a menudo negativas» es algo extemporánea ya que si bien no se admitía la expresión antes de la edición del Tricentenario (sí figuraba populista como perteneciente o relativo al pueblo) no es que haya ampliación o cambio, nació así. Lo que es verdad es que es muy sonora y se escucha mucho. Hay otras tres terminadas igual que llenan los noticiarios: nacionalismo, independentismo y terrorismo. Las palabras pasan de moda. Ya casi no se escucha ni comunismo, ni fascismo-reemplazada por facha que ha eliminado el sustantivo en el hablar popular- apenas, socialismo, tampoco racismo que hoy es xenofobia, a pesar de que no tiene demasiado que ver, ni imperialismo como en los años sesenta del siglo pasado. Ni pensar en absolutismo, anarquismo o sectarismo y mucho menos en patriotismo que tiene un significado desconocido para la mayor parte de los ciudadanos y que se confunde con unos sentimientos trasnochados y poco recomendables. Ismo es un sufijo que, unido a un sustantivo, indica sistema, doctrina, partido, tendencia. Hay cientos de palabras que terminan así y algunas me gustan poco: adanismo, tan de moda hoy, agnosticismo, asimilable a veces a la pereza, anglicismo, que designa una invasión a pesar del bréxit, alcoholismo, escepticismo, intrusismo, antisemitismo, seísmo, ostracismo, provincianismo. Pero otras, mucho, andalucismo, hispanismo, romanticismo, silogismo...

Y puestos a inventar, marbellismo. Llenémosla de significado.