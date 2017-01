El concejal VIP

Desde Bernal Díaz del Castillo no había oído hablar tanto de alguien de Medina del Campo. De Sergio Ayala, claro, el concejal del PP en el municipio que ha entrado en 'Gran Hermano VIP'. Para la formación local es «la peor de las crisis». Le han pedido que devuelva su acta. Él ha dicho que nanay. Según su compañeros, «no es la imagen que quieren dar del PP». De todas las imágenes dadas por otros miembros del PP, procesados o no, esta no es la peor. Ya había estado en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Dice Josep Piqué que el Gobierno de Aznar también se equivocó con Cataluña. Y Esperanza Aguirre que el Gobierno y el PP deberían pedir perdón por el Yak-42. Por citar dos asuntos que tocan al partido. Los estatutos no contemplan ir a un reality como motivo de expulsión. Dependerá de su comportamiento. De momento es el que mejor imagen da de ser humano en particular y de miembro del PP en general. Creerán más digno ir a 'La Sexta Noche'.