Cifuentes, al lío

LOS líos de los partidos. El PP parecía dormir el sueño tranquilo de los percebes, tan gallegos como su líder. Pero llega Aznar y provoca en más de uno un respingo. Todo ha sido flor de un día. El expresidente del Gobierno no va a fundar un partido a lo Marine Le Pen. Seguirá en el PP de toda la vida, uno de cuyos méritos, desde luego, es haber frenado la consolidación de un partido de ultraderecha en España acunando en sus filas a los de esta ideología. Un mérito también de Aznar.

Pasado el susto de Aznar, llega el rebote de Cristina Cifuentes. La presidenta de Madrid quiere primarias, exige primarias. Presentará una enmienda a la ponencia política del congreso nacional del PP para que en sus estatutos figure la elección directa de los presidentes del partido. Se entiende que desde el nacional, los regionales y provinciales. La enmienda, de aprobarse, no afectaría a Rajoy en este congreso, aunque en sí supone todo un desafío al presidente del Gobierno. No está Rajoy por la labor de que sean los militantes los que elijan de forma directa al líder. No le gustan los cambios.

La propuesta de Cifuentes no tiene visos de prosperar. La mayoría de 'barones' de su partido no la respaldan. Tampoco el andaluz Juanma Moreno, más proclive a la fórmula de Fernando Martínez Maíllo. Este sugiere un sistema de doble vuelta: Los militantes votarán en una primera selección de aspirantes. Los que no obtengan un número determinado de votos, quedarán fuera. En esta criba se acaba la misión del militante. En la segunda vuelta, la que decide quién será el líder o lideresa, solo votan los delegados seleccionados para participar en el congreso, casi siempre controlados por los aparatos de los partidos.

Lo más probable es que salga adelante la propuesta de Maíllo, pero Cifuentes le habrá ganado en aperturista y moderna. Con su iniciativa, la presidenta de Madrid entra en la arena de la sucesión con un perfil rompedor. Y ya son tres las mujeres en el PP que dan el paso: Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal y también Cifuentes.

Quizás Rajoy piense ahora de Cifuentes lo mismo que Trump de Meryl Streep, que se le ha sobrevalorado. De la actriz norteamericana no me sorprende su arrojo y suscribo su mensaje: «Si el poder abusa de los débiles, los demás lo imitarán». Cuántos ejemplos se podrían citar. ¡Qué grande Meryl Streep!

De Cifuentes no se qué pensar. La política en general parece haber entrado en un Gran Hermano VIP. Pongamos que Cifuentes cree lo que defiende. A fin de cuentas ella misma dice que se presentará a las primarias. El PP, tarde o temprano, debería asumir que sin Aznar o con Aznar no debe regresar al pasado, y el futuro exige primarias.