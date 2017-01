Ha fallecido Antonio. En su muerte adelantamos la despedida de María, Pedro o Concha y tanta gente buena que con el paso del tiempo perderemos. La de tantos otros entregados al prójimo en cuerpo y alma. Antes de Antonio fallecieron en Málaga muchos hombres y mujeres que supieron dar lo mejor de sí mismos. Iluminados y alentados por el amor graban para siempre el recuerdo de una generación excepcional que paulatinamente va desapareciendo. Una generación, grande en valores y principios, que dio estudios a hijos, trabajó sin descanso y permaneció unida aportando lo mejor que tenía. Es todo un puñado de gente. Un puñado grande, muy grande. No seríamos lo que somos sin la contribución de toda una generación empeñada en construir un mundo mejor para todos. Más allá de lo que cada uno pensara o de cómo percibiera el mundo. Lo que a nivel personal o comunitario se haya hecho en beneficio de los demás ha quedado grabado para siempre en el corazón.

Como Antonio miles de malagueños anónimos entregaron su vida en la Cáritas parroquiales; no importaban los años, ni si estaban más o menos enfermos, ni las inclemencias del tiempo; fieles a su cita atendieron a los más pobres, a los que conocían por su nombre, en las barriadas y pueblos. Porque en el ejercicio de la caridad no hay techo ni medida. Como Antonio miles de personas han rezado en sus iglesias y demandado que estén más tiempo abiertas como oasis de espiritualidad y han exigido con el ejemplo: ellos mismos cuidaban de la apertura del templo. Como Antonio cientos de malagueños se han implicado activamente en la vida del vecindario porque el cristiano sabe que no puede quedar recluido en las iglesias. Como Antonio centenares de personas, con carácter fuerte y decidido, han manifestado su desacuerdo en aquello que legítimamente entendían que era de otra manera y favorecieron cómo cambiarlo. Como Antonio cientos de personas han sentido el abrigo, compañía y complicidad de sus parejas y familia a la hora de desarrollar su vocación, tarea y empeño. Como Antonio cientos de malagueños abiertos a la vida respetaron el devenir de la existencia y las decisiones de los hijos. Con Antonio está muriendo una generación a la que, más allá de la cultura, ideología o fe, es necesario agradecer tanto bien como ha hecho de manera contundente, capilar y sincera entre nosotros.