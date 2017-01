Estuve reinando todo el sábado si me lanzaba o no a ver la primera obra del Festival de Teatro de Málaga del nuevo año, los dos estrenados casi a la par. Tenía una entrada, regalo propio de Reyes, de esos que uno se da como homenaje. Pero también contaba con otro regalito: un resfriado infante que hoy lunes va camino de coronarse como emperador de enero. Nobleza obliga y al final venció el reclamo simpar de la gran actriz protagonista de 'Reina Juana'. Premio Nacional de Teatro por segunda vez gracias a este montaje, a Concha Velasco no hay quien le tosa, aunque este fin de semana le tosió feliz todo el público del Cervantes.

La obra es una confesión monologada de Juana la Loca al final de sus días en Tordesillas, donde repasa sus sinsabores, sus maltratos y sus abismos de amor. Una propuesta intensa que a ratos, ah, lo es. El texto mezcla la explicación parsimoniosa de hechos históricos con la introspección del personaje; pero lo íntimo, ay, al final no vibra tanto como esperábamos. No estamos, por resumir, ante un 'Cinco horas con Felipe el Hermoso', mas ni falta que le hace a Concha para exhibir su declamación envidiable, rotunda y emocional; o su enérgica presencia, que sorprende y tranquiliza; o sus dominios reales sobre unas tablas con elegante puesta en escena, visual y audiovisual.

Arreciaron los aplausos tras hora y media de actuación y, pañuelo en mano pero sin constipado evidente, habló ya como la reina Concha; sola pero agigantada por su trabajo y por su estela. «Espero no haberles defraudado», dijo. «Eso es imposible», le gritó alguien como pudo. Ella recordó con cercanía cómo Gerardo Vera, director de este montaje, también realizó el homenaje que le brindó años atrás el Festival de Cine, que en 2017 cumplirá veinte años, como treinta hará del rehabilitado Cervantes. «Qué hermoso teatro», sentenció Concha antes de despedirse como los actores antiguos: «Mañana, otra». Y yo regresé feliz a mis cuarteles de invierno, al tiempo que dos señoras referían a la salida lo bien que está y cómo aguanta: «Es que no hay otra».