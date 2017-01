Un padre no es una madre

Los nuevos padres ya pueden disfrutar (hablando de cuidar a un bebé es un decir) de cuatro semanas de baja paternal intransferibles. Es estupendo que el permiso se haya duplicado, pero sigue siendo la cuarta parte del tiempo que tienen mayoritariamente las madres (pese a que tras las primeras seis semanas las otras diez pueden ser solicitada por cualquiera de los progenitores). A este paso puede que en el siglo XXII ellos tengan el mismo tiempo remunerado para estar con sus hijos.

Vivimos en una sociedad en la que todavía manda la idea de que los hombres se pueden ocupar de los niños, pero que, en realidad, están mejor con su mamá, especialmente si son bebés o están malitos. Con el único argumento (cierto) de que ellos no pueden dar de mamar, como si todo se redujera a eso, a que somos mamíferos y sólo la hembra puede ocuparse de las crías.

Esto de que el periodo remunerado para pasar con los bebés recién nacidos sea desigual es otra forma de machismo. Eso por no hablar de que no es algo de lo que todos puedan disponer: ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Y con aquellos que trabajan para una empresa que presiona para que no se vayan todos los días a los que tienen derecho y le dicen al trabajador: Tómate lo que necesites, pero ya sabes que aquí todas las manos son pocas. Después de escuchar esas cosas uno se va ( a veces), pero un poco con la injusta sensación de estar haciendo novillos. Toleran que las madres estén ausentes por la costumbre, porque las primeras seis semanas son intransferibles y, porque «esto no hay quien lo aguante», como me dijo una pediatra a la que pregunté por los cólicos del lactante cuando nació mi primera hija: «¿Por qué te crees que nos dan una baja?». Lo que para unos es poco para otros es una barbaridad, según dónde te toque la película. Seguro que si le preguntaran a más de un empresario le parecería muchísimo. No hay que olvidar que la medida se acordó por primera vez en 2009 y se ha ido aplazando por su elevado coste económico, estimado en unos 235 millones de euros.

Pero así es como hemos llegado todos al mundo y además es necesario que sigan naciendo bebés para que esto no se acabe. Tampoco hay que dramatizar. La media de nacimientos por mujer en España es de 1,3 hijos, lo que a lo largo de una vida laboral de cuarenta años no supone gran cosa.

Luego nos extraña que los adolescentes tengan ideas sexistas. Los niños aprenden y hacen lo que ven, no lo que les dicen que hay que hacer.

Falta, además, que el Gobierno, que ya se hace cargo económicamente de las bajas por maternidad y paternidad, obligue a las empresas a contratar sustitutos. No sea que después de tanto llorar alguna se está ahorrando el sueldo de un mes. Y no tardar un siglo en igualar los permisos, que un padre no es una madre, pero tampoco es menos.