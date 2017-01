Naufragios

De no ser porque duele, y mucho, a nadie sorprendería ya la respuesta del Gobierno ante la última oleada de pateras en nuestras costas. No son nuevos, de hecho, ni la falta de plazas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ni las condiciones inhumanas y de régimen carcelario de estos recintos, denunciados por una jueza de Algeciras en un demoledor auto esta misma semana. Tampoco estrenamos la indiferencia con la que el delegado del Ejecutivo, Antonio Sanz, trató inicialmente de despachar el feo asunto de que el colapso de los CIE obligara a las ONG a hacerse cargo del centenar de subsaharianos llegados desde Año Nuevo. Al cabo, y parafraseando a Anguita, los políticos son un reflejo de la sociedad, y la inmigración que viene de África es la historia permanente de los olvidados, de aquellos que huyen de sus casas para arriesgar sus vidas en balsas hinchables que les proporcionan mafias miserables. Y todo, para morir en las profundidades del Mediterráneo o confiar en que Salvamento Marítimo los rescate a pocas millas de la Europa de la esperanza antes de una hipotermia mortal.

Y los que llegan, al final, despiertan del sueño de una vida mejor hacinados en un albergue cochambrososo en el que aguardan a que se regularice la expulsión de vuelta al infierno de sus guerras, la pobreza o el hambre. O, en el mejor de los casos, y merced a la incapacidad del Gobierno para alojarlos, se ven en la calle en una suerte de extraña libertad en la que la solidaridad o la familia que pudo venir antes son la única salida. Y, claro, con el agravio que supone que dos ocupantes de un mismo cayuco se enfrenten a destinos tan dispares como la devolución o la integración porque este drama humanitario desborda a las autoridades, incapaces de gestionar una realidad tan del siglo XXI como son los éxodos de la miseria en todo el planeta.

Lo peor es que quienes asistimos a este deleznable espectáculo no somos mejores que quienes nos gobiernan ¿Acaso no pasamos página o cambiamos de canal cuando nos muestran ese goteo incesante de mantas térmicas de Cruz Roja en los puertos? ¿No somos capaces incluso de lapidar al primer 'sin papeles' que pasa por la calle para atribuirle el último atentado yihadista antes de admitir la ineficacia de los sistemas de seguridad? Es nuestra propia mezquindad. Dicen que la memoria es selectiva; y puede que la moral también lo sea. No nos engañemos. Nos resulta más cómodo permanecer sordos ante el grito desgarrador que viene de las laderas ocultas del Monte Gurugú que tender la mano a quienes sólo aspiran a una vida mejor. Porque, además, los expatriados del hambre no dan riqueza ni votos y, para nuestras conciencias, es mejor apartarles la mirada. Lo que también perdemos de vista es que, con cada patera hundida, naufraga nuestra propia dignidad.