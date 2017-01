En Costa Rica hay carteles en las farolas: «Se alquilan maridos». Cuando lo vi me pareció una idea fantástica, porque en este caso alquilar no es tirar el dinero. Comprar, sí. Pero, lástima, marido significa manitas. Se trata de contratar un chapuzas (fontanero, electricista.). Leo a Ricardo Colmenero que Joan Canyelles, ese tipo de Podemos que dimitió en Baleares por ofrecer un trabajo a una militante expedientada a cambio de su silencio, también se quejaba de su marido (igualmente del partido). Al parecer perjudicaba la imagen de izquierdismo. «Siempre se trae al marido y eso no gusta». Azpilicueta, la militante: «Es que viene conmigo, no es que yo lo traiga». A las reuniones. No sabía que maridos o mujeres tuvieran que ver con ser de izquierdas o derechas. No he visto que en Podemos actúen como amebas. Tienen hijos, novias, maridos, mujeres. Como los del PP. Aunque ya aprendimos que llevar a tu hijo al Congreso es de izquierdas.