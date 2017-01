Posiblemente el mejor de España

No tiene la fama del Festival de Cine, y me atrevo a decir que ni siquiera el mimo y cuidado que debería por parte de las autoridades munícipes, y aquí incluyo a gobierno y a oposición. ‘Ahogado’ por las festividades navideñas y posiblemente también deslumbrado por la exhibición de calle Larios (la afluencia de gente el día de Reyes fue para guardarla grabada para la historia, para disgusto algunos que comen del municipio y viven como marajás), anoche se alzó el telón para alegría de miles de ciudadanos que van a disfrutar el que dicen los que entienden de esto es el mejor Festival de Teatro de España.

Concha Velasco, la gran señora de las tablas hispanas, fue la encargada del debú de un mes y medio de actuaciones diarias con los mejores actores y actrices, los más afamados directores y las compañías más pujantes del panorama escénico patrio. Al frente de este gran festival, que se desparrama por toda la ciudad entre Cervantes, Echegaray, Alameda, Albéniz y otros escenarios, como el Vincci Hotel Posada del Patio (no se pierdan la obra del irreverente García-Intriago) se encuentra precisamente quien lo inventó en 1984, Miguel Gallego, quien está más que satisfecho por la oferta que se presenta al público malagueño, que verá teatro muy bueno a un precio muy barato. Gallego no es hombre de cámaras ni de poses, pero su trabajo está ahí. El hombre que fue decisivo para que Antonio Banderas se decidiera a ser actor sigue rigiendo los destinos del festival, y sin una voz más alta que otra, sin pavonearse ni dar codazos, su director está convencido de que el festival presenta en esta edición no sólo lo mejor, sino también lo más novedoso en la escena española.

«El teatro español ha sido siempre de los más importantes del mundo, y ahora, pese a las dificultades, sigue subiendo el telón, ahí demuestra su fortaleza, porque la crisis ha sido muy importante, porque los montajes y la representación de una obra es algo que es caro», agrega Miguel Gallego, quien como ‘buen padre’ no se atreve a destacar una obra sobre otra ni a un actor sobre el resto, algo difícil entre otras cosas si vemos que vienen la referida Concha Velasco, Joglars, Juan Diego, Rafael Amargo, Lolita y un largo etcétera. Y es que no sólo tenemos el mejor Festival de Cine Español, sino también el mejor Festival de Teatro de este país, que llegan casi cuando los Reyes Magos vuelven para oriente (por cierto, precioso el cierre de su recorrido por Málaga en la Catedral, en un acto muy poco conocido por los malagueños).

Hablando de la cabalgata, habría que destacar la organización de la seguridad en un evento que congregó a decenas de miles de personas, y excepcional la labor de la Policía Municipal y de los Cuerpos de Seguridad del Estado en unos días de muchísimo trabajo para ellos. Las avalanchas de gente en dirección a calle Larios para ver las luces se resolvieron con mucha efectividad, y eso, con lo que ha habido de personas en estas fechas en el centro de Málaga, no deja de tener mérito. Buenas Navidades para los comercios y para los restaurantes, y eso que muchos no quieren decir si no la verdad, sí para nada toda la verdad, y perdonen el galimatías, pero ya me entienden... Por cierto, que restaurantes ‘de toda la vida’, como ‘Lo Güeno’, han cambiado totalmente su fisonomía con un rediseño impresionante.

Mariano Reche señalaba que «los dos establecimientos, tanto del de calle Strachan como el pionero, el primero, en Marín García, los hemos reformado para celebrar los 50 años de vida de la empresa, que creo es un motivo para festejar, porque queremos estar, al menos, otros 50 años sirviendo a los malagueños». Por cierto, Reche, devoto acérrimo de la Virgen del Rocío, le ha dedicado un precioso rincón en este local con una enorme foto de la Novia de Málaga sobre su trono procesional que ocupa toda la pared, con su campana, de verdad, y su martillo, por lo que cuando menos te lo esperas, escuchas en el restaurante el sonido tan típico de nuestra Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina, aunque no lo parezca, porque hace nada estábamos en vísperas de Navidades y ya las hemos superado.

Porque han sido también unas Navidades cargadas de solidaridad. Por citar unos pocos, los juguetes repartidos por los Ángeles Malagueños de la Noche, los que entregó Nena García Paine, o Altamar, la gran fiesta infantil que organiza Jorge González, director del ACMálaga Palacio, cada año el día 5 con reyes magos incluidos para los niños del Materno Infantil y los hijos de sus empleados con la colaboración de AIOM y la dirección del referido centro hospitalario, que una vez más fue un verdadero éxito... Mucha gente ayudando a los demás, y eso es importante. La Málaga hospitalaria refuerza también de su apellido como solidaria. Renovó su presencia anual en Santo Domingo (estos Horizontes llevan dos domingos de ‘ausencia’) en Nochebuena el actor y humorista malacitano Dani Rovira, quien se hinchó de repartir tortillas de patatas con su amigo Guillermo Beltrán, y mucha gente dando felicidad es unos días que se podrían definir como ‘ambidiestros’, porque tienen de todo un poco, tanto de alegría como de tristeza y de nostalgia.

Y por eso mismo finalizamos los primeros ‘Horizontes’ de 2017 con felicidad y tristeza. Felicidad por la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al que fuera hermano mayor de Mena, Antonio Jesús González. Y con la pena del prematuro adiós de Alexandra Hornbostel, que falleció hace unos días a los 51 años de edad. La ‘Aduana Vieja’ no será ya lo mismo. Suscribo totalmente el magnífico artículo que a modo de obituario le dedicó e SURsu buen amigo Alfredo Taján.

A todos, en este nuevo 2017, que sean felices, que se cumplan sus deseos y que me pase lo mismo.