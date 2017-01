Falsificar contra Franco

Uno de sus últimos trabajos fue la falsificación de la documentación de Carrillo, aquella de la peluca, a finales de 1976. El entonces secretario general del PCE ('el partido' pues pocos añadidos eran necesarios para identificar al más poderoso y combativo opositor durante la dictadura) fue detenido por esas fechas, pero la policía no detectó nada raro en su documentación. Era perfecta, como lo fue toda la que de forma primorosa fue confeccionando desde las años 40 quien sumó, a la ya triste condición de exiliado, una doble clandestinidad frente a las autoridades francesas y ante sus propios camaradas, ya que la labor era de tal calibre que una delación o indiscreción podía dar con todo al traste. La cosa llegó a tal punto que cuando el hombre quiso casarse, la cuestión se convirtió en una 'cuestión de partido' ante la inevitable trama sentimental que implica cónyuge e hijos para la dura vida de un militante en peligro. Pero doña Escolástica Jiménez, Esco, era una mujer de carácter (oficial del maquis, como recuerda su hijo Rafael) y dice que si el partido pone problemas a su amor, que decida Stalin, en esos tiempos 'el masca' del movimiento comunista internacional. Formó su familia como 'Monsieur Jiménez' y muchos se enteraron de su verdadero nombre cuando asisten como invitados en 1977 a la boda de Domingo y Esco en el Ayuntamiento de Aubervilliers. Paradojas de la vida ese mismo día el PCE es legalizado en España.

Pudo ser un artista profesional (llegó a tercero en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando), pero su incuestionable capacidad artística no se movió en el reconocimiento público; como el recordaba, el «éxito de lo que he hecho se ha debido, entre otras cosas, a que me he rodeado de la mayor discreción posible». El 'éxito' de Domingo fue el salvar de muerte, tortura y cárcel a muchos militantes del PCE (y a otros opositores antifranquistas) que utilizando sus elaborada documentación falsa, pudieron combatir a la siniestra dictadura de Franco. Muchos cayeron, pero ninguno por los papeles de identidad elaborados por Domingo. Y era tan buenos que uno de ellos fue puesto como ejemplo de documentación correcta por un guardia civil ante la atónita mirada de su portador, un militante comunista al que no le llegaba la camisa al cuello ante el terror de ser detenido y recibir el tratamiento habitual en esos casos.

A Domingo Malagón le tocó este oficio, no lo buscó, y lo ejerció con total entrega y valentía para salvar la vida de sus camaradas y para contribuir a la democracia en España. La bondad y la honestidad no es patrimonio de ideologías ni de partidos, en todos lados encontramos a personas excepcionales y admirables, pero es de justicia recordar que el PCE aportó muchos ejemplos. No conocí a Domingo pero el privilegio de la amistad de su familia demuestra que la grandeza humana también se hereda.