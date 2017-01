Este año también puede traer bajo el brazo una crisis de gobierno. No es descartable por varios motivos. En junio se llega al ecuador del segundo Gobierno de Susana Díaz. Esta es la fecha, además, en la que se celebrará el congreso del PSOE para la elección de su futuro líder. Susana Díaz está en la palestra, aunque al día de hoy no se puede garantizar que gane la partida, ni siquiera que se presente a la misma, dado que no ha pronunciado palabra sobre ello y no está previsto que lo haga en varias semanas o meses, hasta que no haya convocatoria oficial del proceso congresual.

Si decide presentarse a las primarias socialistas lo hará, digo yo, con datos suficientes para entender que puede ganar y ser elegida secretaria general. Supongamos que gana y es secretaria general. La crisis de gobierno se entendería en clave sucesoria, no cabe duda. Así se interpretó cuando Chaves nombró vicepresidente a Griñán en 2008 y así se vio cuando el mismo Griñán la nombró a ella consejera de Presidencia. Ahora el vicepresidente es Manuel Jiménez Barrios. No quiero decir que la crisis de gobierno sea para señalar al sucesor, pero quizás sí para reforzar políticamente un gabinete en una etapa muy novedosa y que tendrá muchos ojos puestos en ella.

Pero hay otras razones para hacer cambios de consejeros. El Gobierno nombrado en junio de 2015 parece agotado, no ha dado de sí todo lo que se esperaba. Díaz ha tenido que salir demasiadas veces a dar la cara por la escasa garra de algunos de sus consejeros ante los contratiempos. Hay perfiles brillantes que han brillado por su ausencia.

Al PSOE andaluz, con Susana Díaz o sin ella en la Junta, le espera una etapa dura. La oposición no dará tregua hasta las elecciones, máximo si ella es lideresa nacional. A las mareas sanitarias sucederán este año las mareas educativas. El descontento social no ha mermado pese al repunte de la economía y al haber bajado del millón de parados. Susana Díaz, de seguir, deberá hacer cambios y buscar perfiles más políticos y correosos.