Sólo puede pasar aquí

Es sin duda el día mágico, porque la ilusión de los Reyes Magos inunda a los niños y a los grandes, sin distinción de edad. La expresión máxima de la felicidad se desata en las calles al paso de la cabalgata. La avalancha humana de gente en Málaga fue una clara expresión de la magia de las horas del 5 y el 6 de enero, sólo comparables con la emoción de Nochebuena. Lo demás es mucho engorro y mucho comer, comer y comer. Llega el nuevo año y los gimnasios registran un enorme aumento de matrículas que se quedan en muy poco porque en seguida llegan los roscones, y miren si el turrón engorda, no les digo nada del segundo dulce típico de las Navidades. De todas formas, las fiestas no les sientan igual a unos que a otros. No le han sentado muy bien a Federico Trillo, y tampoco a Pablo Iglesias, que se ha conformado con que los Reyes le traigan un tronco («mamá, ¡un palo, un palooooooooo!» para hablar con él, lo que ayer definía José María Calleja en estas mismas páginas de forma magistral como 'ida de olla'). Igualmente no ha disfrutado para nada de estas Navidades Alberto Garzón, pero eso no extraña nada porque raro es que le guste algo de lo que es agradable para el resto de la ciudadanía. La víspera de Reyes nos han traído, entre otras muchas cosas, la extraña huelga del metro, que apenas si tiene estaciones pero ya suma su primer conflicto laboral, lo que si se analiza con frialdad y en puridad de los tratados políticos no debería extrañar a nadie. Porque son días de felicidad, pero, repito, no igual para todos, como los bomberos malagueños, quienes pierden muchas de sus razones si para negociar exigen, de entrada, dimisiones. Sin duda en todo conflicto hay partes y partes, verdades y verdades, mentiras y mentiras, lo mismo en un lado de la mesa que en el otro, pero hay cosas que no se acaban de entender. Pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras, porque dicen que los Reyes Magos no existen, pero en realidad lo cierto es que sí, que son de verdad, que traen regalos y felicidad y sobre todo llenan de ilusiones los rostros infantiles de la decencia y la honestidad, de los niños que llenaban una ciudad que está de moda con los ojos abiertos como platos y los nervios a flor de piel. Es la fiesta de la fiesta, la noche del año, la llegada de los Magos de Oriente que llevaron al Niño Jesús oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser hombre. Pero el mejor regalo de todos ha sido para los inmigrantes que han llegado en las pateras a Málaga y que ante la falta de lugares y medidas apropiadas ya están por nuestras calles en libertad aunque no tengan un papel que llevarse a los bolsillos, lo cual no deja de ser algo extraño, tanto que uno llega a pensar que eso sólo puede pasar en nuestro país, llamado España. Claro que si aquí hay Reyes Magos, líderes políticos que hablan con troncos de madera, o cabalgatas con símbolos independentistas y políticos, convendrán conmigo que nos puede pasar de todo. Disfruten de este fin de fiestas 'añadido'. Y si se les endurece el roscón, mójenlo en leche..., aunque desnatadas, para no engordar.