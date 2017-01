Nuestra sociedad es frágil y cualquier elemento exterior se la come con patatas (congeladas). No hemos alcanzado al extremo de echarle ketchup a los boquerones fritos, pero nunca digas nunca jamás (o dilo, qué importa). Halloween, por ejemplo, es una fiesta asimilada, perdón: qué Halloween, los asimilados somos nosotros. Pero llega el 6 de enero y los Reyes Magos muestran la supremacía sobre Papá Noel. Los Reyes son los pedros. Y los juanes, las marías, y tras unos años de duda seguimos con las deudas pero por la culpa oriental, que es la nuestra, y no la nórdica, que un poco también. Anteayer volvimos a la cabalgata, y los periódicos nacionales y las rudas redes nos dejaron tranquilos con datos de la cabalgata de Madrid, sus trajes y sus peatonalizaciones, noticias locales que nos asimilan, de Madrid o Barcelona, como si fueran nacionales, con el puente aéreo pasando sobre el río Kiwi, el nuestro, marrón y verde, con la cabalgata de Vic naranja escribe fino. La cabalgata fue corta pero larga, y no nos importó. Los caramelos apenas llegaban al otro lado de las sillas, por eso agradecimos el ímpetu de Baltasar, el rey negro, aclamado, aplaudido, y casi dejamos caer a los niños subidos a nuestros hombros por el oscuro fervor monárquico que Baltasar desataba. El rey Baltasar estaba pletórico (y yo, como diría Juan Ramón Jiménez) porque los últimos inmigrantes africanos llegados en patera a Málaga quedaron libres. La libertad se debe al colapso de los CIES, los Centros de Internamiento para Inmigrantes, que si alguien tiene alguna duda de su infinita bondad puede leer el auto de fe del portal de Belén. Belén Barranco es titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Algeciras, ciudad frontera.

En Capuchinos, que como sus dos últimas sílabas indican es tierra de bazares, había un CIE que cerró demasiado tarde, pero cerró, y ahora los inmigrantes llegados a Málaga la hospitalaria suelen ser trasladados a los Centros de Internamiento de Algeciras y Tarifa. La magistrada Belén Barranco ha alertado contra las graves deficiencias de estos centros «deplorables, claustrofóbicos y absolutamente masificados». El trato en estos centros es carcelario, por lo cual es una buena noticia que un puñado de inmigrantes se haya librado de su ingreso. Entran ganas de tirar caramelos por la ventana, aunque podrían herir a algún peatón. Estaba contento el rey negro, negro como el mar que se tragó estas navidades un avión ruso con 92 personas, muy cerca de donde cayó en 2003 un avión ruso con 75 españoles, cuya caída podría tragarse a Trillo por su trola y el tratamiento de trilero a los 62 militares españoles, 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Eso pasó hace mucho tiempo, pero cada cierto tiempo vuelve. Son muchos muertos, cada uno rodeado de sus circunstancias. Los Reyes Magos también vuelven cada cierto tiempo, y de reojo miramos a los niños por si ya sabrán, y parece que ellos nos mirasen a nosotros como preguntándose si sabremos que ya saben. Qué grande el 6 de enero, y encima no nos dieron mucho la tabarra desde Madrid ni desde Barcelona. Un amigo no pudo ver a su hijo ayer, pero lo verá mañana.