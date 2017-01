Archipiélago Feliz

Llegó un día en el que consideró que no tenía nada más que decir y tomó la resolución de permanecer callado el resto de su vida. No estaba solo en el mundo ni mucho menos. Vivía con su pareja, tenía familia y amigos a los que veía cada vez menos, no por dejadez, ni comodidad, ni porque existiera ningún conflicto, simplemente porque resultaba absurdo reunirse para no pronunciar palabra, ni tener curiosidad por lo que pudieran decir los otros. Siguió asistiendo a ciertos eventos aunque no le apeteciera, lo hacía para no romper relaciones. Contestaba a las preguntas con monosílabos, frases cortas, un simple gesto de aprobación o condena, una sonrisa, una mueca de desprecio, el hastío de quien está cansado de aguantar determinadas actitudes.

Ignoro la relación que mantenía con su pareja, pero intuyo que ambos dominaban las distancias cortas y los dos consideraban que tres era multitud. Nosotros con nosotros, pensaban. Estoy seguro que les echaba para atrás acudir a una cena a la que asistieran más de seis comensales. Sin embargo, ninguna de sus amistades dejó de llamarlos. Yo, sin ir más lejos, lo hice ayer. Le pregunté cómo iba todo y contestó que tranquilo y bien. En sólo dos palabras fue capaz de transmitir el estado en el que se encontraba. La serena satisfacción que otorga la tranquilidad.

Anoche soñé que vivíamos en un archipiélago. Mi pareja y yo ocupábamos una isla, ellos dos otra, y los demás cada cual la suya, en soledad o compañía. Nos distinguíamos allá a lo lejos y, sin embargo, nos sentíamos cerca. Todos habíamos naufragado y los teléfonos móviles estaban en el fondo del mar, o sea que no había modo de comunicarse. Tampoco cabía la posibilidad de enviar una de esas botellas con mensajes que sólo emergen en nuestra fantasía. No disponíamos de barcas salvavidas que nos permitieran visitarnos. El naufragio era reciente y no habíamos tenido tiempo para construir una balsa. Reconocía las siluetas y la memoria se encargaba de poner expresión a los rostros de los habitantes del archipiélago feliz.

Hoy he despertado con el regusto salado del Pacífico. Me habría gustado caminar entre palmeras en vez de salir de la habitación y andar bajo cubierta hasta el cuarto de baño. Al asomarme a la ventana no he distinguido a ningún conocido en el edificio de enfrente. Así que he encendido el ordenador y me he dedicado a buscar vuelos a las islas del Pacífico. Lo he pasado bien durante un rato haciéndome ilusiones. Luego he mandado un correo al hombre distante con la foto de la isla elegida y el cuento del archipiélago. Todavía estoy esperando su respuesta.