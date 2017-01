¿Qué piden los Reyes del Fútbol a los Reyes Magos? ¿Que les resuelvan los problemas con Hacienda? ¿Un contrato más suculento? ¿Premios de oro? ¿Campeonatos? Trato de ponerme en su lugar y no sé qué les puede faltar en la vida, seguramente algo que no tiene precio, ni nada que ver con el 'deporte rey'. Me imagino ganando un sueldo millonario todos los meses antes de cumplir los 30 años. ¿Cómo lo hubiera asimilado? ¿Dónde estaría ahora aquella figura que triunfó profesionalmente mientras el resto de los jóvenes comenzaban a vislumbrar, con suerte, el futuro? ¿Habría vivido tan rápido como muchos de ellos y creado una familia a esa edad en la que apenas disponen de tiempo para disfrutar de la vida fuera del rectángulo de juego? No es fácil ser un ídolo de barro.

Observo a los grandes 'cracks' y percibo que al pisar el césped vuelven a la infancia, igual que nos pasa también a algunos espectadores. Ellos dejan en el vestuario la vida cotidiana y se ponen a jugar. Nosotros participamos en el juego y los apoyamos sin movernos del asiento, excepto para celebrar jugadas mágicas, goles, y corear sus nombres. Desde siempre tomamos partido por unos colores y nos obstinamos en ganar aunque sea de manera injusta. Los niños nunca quieren perder y el fútbol consigue hacer revivir al niño que llevamos dentro. Los 'cracks' también saltan de alegría cuando triunfan en el terreno de juego. Al terminar el partido, se retiran al vestuario, se cambian los pantalones cortos por unos largos y poco más. Después salen en sus brillantes automóviles al mundo real de los adultos, donde siguen los focos. Nadie les permite que dejen de jugar, como si fueran los Reyes Magos. Un regalo permanente.