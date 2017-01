Un parque nacional para los malagueños

Desde 2007, diferentes colectivos científicos y sociales integrados en la Plataforma 'Sierra Bermeja Parque Nacional' vienen solicitando la protección del macizo ultramáfico de Sierra Bermeja como parque nacional, por su carácter excepcional a nivel mundial. Se trata de una gigantesca intrusión de rocas del manto terrestre, las peridotitas, y la más extensa y menor expuesta en todo el mundo de un tipo de ellas, denominadas lherzolitas, por ser la mejor representación de los ecosistemas serpentínicos en la Península y por albergar el único pinsapar del mundo sobre peridotitas. La propuesta ha sumado apoyos tan importantes como la Diputación de Málaga, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, la mayoría de los ayuntamientos de la zona, las universidades de Granada y Sevilla, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC), la Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas, la International Serpentine Ecology Society, el Colegio de Geógrafos de Andalucía, el Grupo de Geografía Física de la Asociación de Geógrafos Españoles o la Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción, entre otros.

En 2014, esta propuesta se cruza con otra de la Junta para lograr la misma calificación para un espacio colindante ya protegido, el Parque Natural Sierra de las Nieves, que a raíz de la modificación de la ley de Parques Nacionales, en diciembre de 2014, debe ampliar sus límites para lograr la extensión mínima que marca la Ley, apropiándose para ello de un amplio sector de Sierra Bermeja, el 35%, y de sus singulares valores -la vegetación sobre peridotitas, sus hábitats y endemismos asociados-, argumentándolos como propios de la Sierra de las Nieves y como justificadores de su declaración como parque nacional. La Junta consigue así dar viabilidad al expediente de Sierra de las Nieves pero ningunea esta extraordinaria montaña, Sierra Bermeja, y fragmenta, en contra de las recomendaciones científicas, un singular sistema natural aún no representado en la Red de Parques Nacionales, vital para la creación de un parque nacional en estas latitudes.

Desde que en marzo de 2016 el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) conociera de primera mano la propuesta de Sierra Bermeja y se pronunciase a favor de un gran parque nacional de más de 40.000 hectáreas en Málaga uniendo los dos extraordinarios espacios, Sierra Bermeja y el Parque Natural Sierra de las Nieves, incluso proponiendo para este nuevo espacio protegido la denominación de 'Parque Nacional de la Serranía de Ronda', la Plataforma Sierra Bermeja viene defendiendo esta nueva propuesta como la más rigurosa desde la perspectiva científica, la más fiel a la Ley de Parques Nacionales, la más representativa y respetuosa con los extraordinarios espacios naturales malagueños y la más beneficiosa para todos los andaluces; en resumen, una propuesta que no resta nada, al contrario, suma. Sin embargo, la Junta no está por la labor de revisar su expediente de parque nacional en el que, según dicen, llevan tres años trabajando, para adaptarlo a esta nueva propuesta integradora. No parece un argumento convincente cuando se trata de proteger un patrimonio público para las generaciones venideras, ni cuando se habla del rigor científico, ni cuando se desoyen las recomendaciones científicas en cuanto a la fragmentación de ecosistemas o en relación a la preferencia de la Ley por los parques nacionales de gran extensión.

El pasado 30 de noviembre, Alpandeire, Benahavís, Casares, Estepona, Genalguacil, Jubrique, Manilva y Marbella firmaron una declaración conjunta y constituyeron un comité de seguimiento al que dotaron de recursos para impulsar la propuesta 'Bermeja+Nieves' y trasladarla a las administraciones. Faltaron algunos municipios: al ninguneo que sufre Sierra Bermeja en el expediente de la Junta se añaden las presiones que puede estar ejerciendo la administración andaluza sobre algunos municipios que aún no se han manifestado públicamente a favor. No de otra forma se entiende que Istán, con su territorio incluido en la propuesta de la Sierra de las Nieves pero que también tiene aprobado el apoyo a la declaración de Sierra Bermeja como Parque Nacional, incluso que ha aportado la extraordinaria colaboración de su alcalde, quien acudió a Madrid al OAPN en representación de los municipios afectados para trasladar la propuesta de calificación de Sierra Bermeja como parque nacional, todavía no se haya sumado a esta declaración conjunta 'Bermeja+Nieves'.

Tampoco se entiende, ni lo entenderán los habitantes de sus municipios, que Pujerra, Júzcar e Igualeja aún no se hayan pronunciado a favor. La propuesta 'Bermeja + Nieves' no afecta a los castañares que, no obstante, ya están regulados por ser Zonas de Especial Conservación; al contrario, recibirían ayudas por estar en el Área de Influencia Económica para desarrollar este cultivo tradicional, como recoge la Ley de Parques Nacionales. Más importante aún es el potencial de desarrollo turístico del que disfrutarán estos pueblos con la creación del Parque Nacional, como así lo ven sus vecinos Jubrique y Genalguacil, más si cabe porque si en el Valle del Genal el descenso medio de población asociado la escasez de empleo de las dos últimas décadas es del 12,62%, en el caso de Pujerra e Igualeja supera el 15%.

La oposición de la Junta a incluir la totalidad del macizo de Sierra Bermeja revive también antiguos intereses especuladores para desarrollar urbanísticamente Ronda y sus alrededores, caso del expediente cerrado de la autopista de peaje entre San Pedro y Ronda y su relación con el proyecto de Los Merinos tumbado definitivamente por el Tribunal Supremo, actuaciones que aun siendo inviables con la actual protección europea de la que goza Sierra Bermeja, tendrían en la creación del parque nacional un nuevo obstáculo.

El decidido apoyo de los municipios que han firmado la declaración conjunta y el hecho de que ya estén presentadas, tanto en el Parlamento Andaluz como en el Congreso de los Diputados, sendas proposiciones no de ley para instar a las administraciones autonómica y estatal a llevar a cabo la propuesta integradora 'Bermeja+Nieves', está propiciando que la declaración del tercer parque nacional de Andalucía recupere el rigor científico y el sentido común, apostando por un nuevo modelo de ordenación respetuoso, alejado de la burbuja inmobiliaria y que además, y no es una cuestión baladí, se aproveche la magnífica oportunidad de desarrollo que supone para toda la provincia de Málaga.