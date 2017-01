ENGORDE ARTIFICIAL

En Valencia se frotaban las manos hace poco más de dos años. Llegaba un millonario, Peter Lim, a verter una lluvia de millones en la pira insaciable en que se ha convertido el fútbol. Daba igual todo: la enorme deuda con Bankia (un banco nacionalizado con dinero de todos los españoles), un estadio a medio hacer por falta de fondos, préstamos con carencia de varios años para intentar regresar a la Champions. y la aquiescencia del gobierno autonómico, Hacienda, la Liga de Fútbol Profesional y seguramente la Secretaría de Estado para el Deporte. Todo parece valer cuando el fútbol y su maquinaria huyen hacia adelante: ya pondrá alguien el dinero, que el Valencia es un sentimiento, que este escudo se respeta, y bla bla bla. El problema ahora es que el baloncito no quiere entrar y todos los parabienes de la llegada de Lim se han convertido en una traca de despedida al famoso grito de vete ya, vete ya. En Málaga pasamos no hace mucho un trance parecido: el jeque Al-Thani llegó con una lluvia de millones y un desastre de gestión bajo el brazo. La diferencia, y eso nadie nos lo podrá quitar nunca, es que al menos durante un año y medio el dinero dio sus frutos y llegaron los éxitos, demasiado efímeros, pero los disfrutamos. Las lecciones que el Málaga y los malaguistas extrajeron de esa experiencia de ser ricos de la noche a la mañana han sido providenciales: sabemos que no se puede engordar artificialmente un club porque seguramente reventará, o estará cerca de hacerlo; y aprendimos bien que es más importante la gestión, la cantera y la serenidad que el dinero. Lo malo es que, como casi siempre, aprendimos a golpes. Hoy miramos el drama del Valencia curados y diciendo: se veía venir.