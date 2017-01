El derecho a la alarma terrorista

Me vi mirando el cuchillo, modesto, de punta roma, para untar mantequilla. Daba, como mucho como para cortar aquella milanesa que me había servido una camarera en un bistro de la Avenue de Villiers en París. Las sirenas de los coches de la policía secreta que volaban por los bulevares tras los atentados aún no dejaban dormir a las palomas. Estaba sentado en una mesita pequeña y redonda justo frente a la puerta. Con el cubierto en la mano, me sorprendí a mí mismo en el cálculo absurdo de trayectorias, velocidades y fuerzas necesaria para clavárselo en el cuello a un tipo que entrara por la puerta con un AK47 en el caso de que me diera esa opción.

Volví a España y me sorprendieron los policías jugando a Candy Crush en las guardias frente a los cuarteles. El país vivía de nuevo instalado en el dulce limbo en el que parece que nunca pasa nada. Cuando Europa volvió a temblar en Bruselas, preguntaban a un ministro si había posibilidades de que ocurriera en España -de nuevo- y argumentaba que «no se podía alarmar a la población». ¿Por qué no? Porque el ministro cree que ya se alarma él por todos nosotros. Ahora se libra de nuevo una lucha por no crear una alarma sobre un posible ataque al tiempo que se blindan las cabalgatas y se buscan armas en Madrid, entre ellas, varias pistolas y un AK47 en manos de una célula terrorista. En España puede suceder igual que sucedió en Bruselas o en París, pero allí se dice y aquí, no.

Nunca entendí eso de que no se puede alarmar a la población porque la población es mayorcita, o debería serlo. Tras la manta del desconocimiento con la que nos intenta arropar de vez en cuando el poder hay un tipo que considera al ciudadano un imbécil que no puede gestionar la realidad. No merece conocer el peligro al que se enfrenta porque, de alguna manera, no es capaz de procesarlo y vivir, pensar y votar. Disponer de la información y elaborar con ella un juicio crítico es una obligación y un derecho de los ciudadanos. Si uno que acude a la Cabalgata de Reyes o a la oficina bajo el riesgo de que un tipo lo quite de este mundo en nombre de Alá, lo mínimo que merece es saberlo. Si uno puede morir, al menos que sea pensando por sí mismo.