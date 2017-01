LOS ANDALUCES SON ASÍ

Es curiosa la imagen que se tiene de Andalucía desde fuera. Sol, playa, tapitas, fiestas. ¿Y los andaluces? Graciosos, simpáticos, abiertos. Y también vagos, corruptos y no demasiado brillantes. Sí, todas las comunidades tienen su caricatura pero vaya fama que nos ha tocado. Nuestro dialecto no se considera una lengua, sino una forma de hablar mal, y ni si quiera se sabe que hay, no uno, sino muchos acentos diferentes. Nuestra rica gastronomía se queda en la curiosidad de tomar una tapita con su cervecita en una terracita al solecito, menudo hito. Pero lo peor, sin duda, es la imagen de corrupción que ha envenenado el nombre de esta preciosa tierra y de la gente honesta y trabajadora que vive en ella. Como siempre, pagan justos por pecadores, por mucho que sean estos últimos los que acaben entre rejas, con la vergüenza, al final, carga su Tierra. Hace unos días, todos brindábamos por el feliz año nuevo, con una ilusión comedida, sin dejar que la alegría nos embargue más de lo que ya nos han embargado en el pasado, por si acaso viniesen también a quitarnos el sentimiento de felicidad. Esperemos que este año sea para construir en positivo, que no tengamos que lamentar otra vez la mala praxis de quienes nos prometieron gobernar con rectitud y acabaron llenando los periódicos con ríos de tinta negra que ahogaban poco a poco nuestra esperanza. Esperemos que no se nos apague Andalucía, que no se nos deprima su gente, que no se nos marchen a otras tierras, que no se nos tache más de corruptos, vagos, estúpidos. Y poder viajar con la cabeza bien alta y decir que somos andaluces sin tener que disculpar los actos de un puñado de delincuentes avariciosos sin honor alguno. Recordemos nuestra bandera verde, como el campo, blanca, como la verdad, recordemos la herencia que queremos dejar a nuestros hijos que ojalá, disfruten de Andalucía tanto como se puede disfrutar, si la cuidamos un poco, nada más.