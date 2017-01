Mi perro, mi amigo

Estamos en época de reuniones familiares. Nos devanamos el seso buscando el regalo más adecuado. Algunas veces acertamos, otras no. Qué se le va a hacer, no es fácil dar en la diana de gustos ajenos. «Esta Navidad no regales mascotas, no son juguetes ni objetos de temporada», rezan los carteles. El 30% de los animales que se regalan en estas fechas son abandonados o cedidos, según la Fundación Affinity.

Antes, un perro se tenía para la caza, vigilar la casa o el ganado, pero hoy, mayoritariamente, lo tenemos como animal de compañía. Un ser vivo que entra en nuestras vidas para formar parte de la familia. El perro despierta sentimientos de lealtad, compañerismo, bondad y ternura, mejora la comunicación, desarrolla el sentido de la responsabilidad y aumenta la autoestima. Da cariño y su amistad es desinteresada e incondicional. Quien tiene un perro en casa tiene un tesoro.

Su magnífico olfato ayuda a detectar alijos de droga, rescatar personas atrapadas bajo los escombros de un terremoto o sepultadas por un alud de nieve. Sacar el perro de paseo obliga a salir y andar a los más sedentarios, permite contactar con otras personas con las que hablar y compartir. Qué podemos decir de la ayuda que prestan a las personas dependientes. Los ‘perros guía’ para ciegos, o los adiestrados para sordomudos que alertan de alarmas, el timbre de la puerta o del llanto de un bebé son nuestros mejores aliados. Para niños con problemas de movilidad, síndrome de Down o autismo, el perro es la mascota ideal con quien poder jugar y una ayuda para el aprendizaje y la estimulación temprana. Crea un vínculo de confianza tan indestructible como útil, según estudios publicados por la australiana Universidad de Queensland en Brisbane.

En Europa hay contabilizados 99 millones de gatos, 81 millones de perros, 29 millones de pequeños mamíferos y 54 millones de peces. En Estados Unidos hay casi tantos animales de compañía como personas. Por un yorkshire o un caniche se pagan unos 700€ y por un pastor alemán de 400 a 700€. Los precios varían según pedigrí, sexo y aspecto del animal. Mantenerlo cuesta desprendernos de 900 a 1.000€ al año entre comida, medicinas, accesorios y servicios, mientras nuestro vecino del Reino Unido se gasta unos 2.500€ y el de EE.UU. pasa de los 3.500€. Esta movida, en nuestro país, supone un volumen de negocio, nada despreciable, de 2.200 millones cada año. Los grandes grupos del sector o sea Mars, Pets at Home, Petco, PetSmart y la española Affinity, a pesar de la crisis, han ido aumentando sus ventas. El negocio está ahí y la lucha por el mercado es encarnizada. Se están comenzando a instalar grandes superficies exclusivas para animales con tiendas de venta, complementos, peluquería, consulta y hospital veterinario, zonas de entretenimiento y adiestramiento, guardería, hotel de larga estancia y seguros.

La industria de los animales de compañía ha atraído estafadores y desaprensivos que medran en el tiovivo de este mercado. Más de uno ha convertido la cría y venta de mascotas en una explotación indignante y fraudulenta.

En el Juzgado de los Penal número 14 de Málaga, se está juzgando a la propietaria de la protectora Parque Animal de Torremolinos. Recibía unos 250.000 euros al año entre donaciones de empresas, cuotas de socios, herencias y subvenciones del Ayuntamiento. La Fiscalía la acusa, entre otras lindeces, de maltrato, intrusismo y falsedad documental. Se está jugando 4 años de prisión y el repudio de todos los amantes de los animales. Parece ser que sacrificó, injustificadamente, más de 2.200 mascotas para ahorrarse los costes de alimentación y dejar espacio libre para los de pago, que eran los que dejaban beneficios. Además, según la información filtrada a los medios, esa señora, apagando las cámaras de seguridad para no ser descubierta, inyectaba una dosis insuficiente de eutanásico sin la sedación previa que obliga la ley. El resultado ha sido una lenta y dolorosa agonía para esos pobres animales. Aunque la acusada niega los hechos, lo cierto es que el asunto está en manos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que, en la inspección ocular del Parque Animal, encontró numerosos indicios de maltrato. Claro está, los dueños que entregaron sus mascotas en adopción o acogida están sobrecogidos, los socios estafados y los amantes de los animales indignados. La organización proteccionista El Refugio se ha personado como acusación particular y califica como abominables los hechos denunciados.

La Unión Europea, ya tiene implantadas medidas contra el comercio ilegal de animales de compañía y está trabajando en nuevas normativas para preservar los derechos de los animales. Muy bien, pero necesitamos más campañas de concienciación sobre tenencia responsable. Queremos sacrificio cero, incentivar las adopciones y fomentar la esterilización, es la proclama de Alejandra Botto responsable de la Asociación Nacional Perrotón España, a la que nos sumamos todos los amantes de los animales. Basta ya de maltrato y abandono, de criaderos clandestinos, de hacinamientos en condiciones lamentables, de abusos con fines comerciales, de jugar con la vida. Las autoridades deben controlar más y mejor la gestión de perreras y protectoras para evitar situaciones vergonzantes como las que se están juzgando en Torremolinos. Estaremos más tranquilos.