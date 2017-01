Bien visto

Las cárceles españolas están llenas pero la de Archidona sigue vacía. En la de Manaos, en Brasil, también hay bastante sitio ahora pues en la última pelea entre bandas han muerto unos sesenta presos. El recuento es complicado porque algunos -tal vez porque no acababan de morirse- fueron descuartizados. Cuando barran habrá que contar cabezas sueltas y se ajustará el número de muertos. Aquí ha sido noticia que un preso en Alhaurín se lió a puñetazos con un funcionario, lo cual dice mucho de lo bien que vivimos a pesar de ese desgraciado tabique nasal partido. En las cárceles españolas la mayoría de presos están encarcelados por robar, el segundo grupo más numeroso por traficar con drogas y el tercero por violencia de género, con casi cuatro mil presos, unas decenas más que por homicidio. El primer día del año ya fueron detenidos dos hombres acusados de asesinar a dos mujeres. Un famoso presidio es el de Playas Negras, en Guinea Ecuatorial. La fama le viene por el trato que le dan a los presos, que no se pueden quejar: incluso sin quejarse hay torturas y falta de comida. De esa cárcel fue alcaide durante varios años Teodoro Obiang, que gobierna Guinea Ecuatorial desde 1979, cuando participó en el golpe de estado contra su tío, Macías Nguema, que fue ejecutado. Teodoro Obiang tiene un hijo que se llama Teodoro Nguema Obiang, conocido como Teodorín, vicepresidente y posible sucesor de su padre. La justicia francesa tiene previsto decidir hoy si aplaza o no el juicio por blanqueo de dinero, entre otras bondades, que podrían costarle diez años de prisión, si lo pillan, porque últimamente no se le ve por el palacete que tiene en la mejor zona de París. La lujosa residencia parisina tiene 105 habitaciones, pero no sabemos cuántos cuartos de baño, seguramente 104, ya que la casa de Obama tiene 9 dormitorios y 8 baños, y la finca de Juan Antonio Roca 10 cuartos y 9 baños. En su patrimonio francés también figuran algún que otro Rolls Royce, Porshe, Ferrari o Maserati ¡entre otros!

En 2016 se han vendido en Málaga 146 Porshe, 22 Maserati, 14 Ferrari y hasta un Lamborghini, que no está mal. También se han vendido unos cuantos miles de coches normales, dos de los cuales se unieron en calle La Unión en un aparatoso accidente que dejó ayer uno de los dos coches sobre un costado. El día 1 de enero, un Mitsubishi que no era de superlujo volcó en Ciudad Jardín y murió uno de sus ocupantes, de 21 años. Regresaban de una fiesta de fin de año y el conductor, de la misma edad, triplicaba la tasa de alcoholemia permitida. El coche y el alcohol no tendrían por qué ser un problema si no se mezclasen. ¿Alguien dudaba que no se iban a mezclar esa noche? Los que volvían serenos o bebidos pero a pie, los que iban a trabajar a esa hora, se jugaron el tipo, también los propios conductores, o sus amigos que subieron al asiento de atrás. Beber y conducir va poco a poco viéndose mal. El machismo, extrañamente no.