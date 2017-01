A veces llegan cartas

Ya no se escriben cartas. Nada hace indicar que no haya enamorados, que incluso cortan una rosa, al estilo de los amantes antiguos, pero las tecnologías dejaron bajo mínimos el intercambio epistolar y triunfa, con escaso barniz romántico (creo) el correo electrónico y sobre todo los móviles omnipresentes. Pero permanece la excepción: Papá y Mamá Noel y los más veteranos Reyes Magos, que una vez más llegaron o llegarán a la ciudad, incluso con el recibimiento de la primera autoridad municipal que les entrega las simbólicas llaves del lugar. El monarca constitucional, Felipe VI, gracias a un temporal de lluvias desastroso, en el último tramo del año, descubrió que Marbella existe y llamó al alcalde, quien aprovechó para invitarle a visitar la ciudad oficialmente; durante toda su larga etapa de príncipe no tuvo tiempo, siguiendo el ejemplo paterno que en más de tres décadas no encontró hueco en la agenda. Muchos niños y niñas de Marbella habrán escrito su carta a los Reyes del Oriente y sabrán de los recortes efectuados en las peticiones porque en esta ciudad de la opulencia sigue existiendo una bolsa de pobreza que chirría al entrar en contradicción con la imagen de lujo que se nos vende a lo largo del año. Lo correcto es ocultar la trastienda social de Marbella y a muchos no gusta que se les dé la monserga de los necesitados. Cada estación ha venido marcada por la eclosión del lujo de Marbella: las mansiones más caras del panorama nacional, la calle con los alquileres más desorbitados, los cubiertos de fin de año que superaron los quinientos euros. Esto parece engrandecer la imagen de una ciudad; puede ser, aunque algunos (quizás ovejas negras) adivinamos cierta debilidad de valores y la constatación de una galopante desigualdad entre capas sociales. El poder adquisitivo no es una maldad en sí mismo, la ostentación (sobre todo en momentos de crisis) es harina de otro costal. Pero llegará el verano y será el momento de organizar todo tipo de saraos benéficos para recaudar fondos para mil y una organizaciones, propias y adoptadas, y volverán a sonar las cifras mareantes en las cenas para tal cometido y, entonces, con muchos protagonistas coincidentes con la despedida de año, se hablará de la solidaridad ejemplar de Marbella. Haría falta especificar si se trata de la Marbella del «primer» o del «tercer mundo». ¡Qué desagradable hablar de estos asuntos tan cotidianos cuando son días para el glamour! El alcalde José Bernal, sin que sepamos si sigue escribiendo carta a los Reyes Magos, sí que ha hecho públicos sus propósitos para el nuevo año, al frente del equipo de gobierno: a la cabeza, como factor prioritario, la consecución de empleo. Pero en la agenda hay muchos otros asuntos, entre los que la reanudación de las obras del Hospital, otros centros sanitarios, centros educativos y la recuperación definitivamente de la concesión del puerto de La Bajadilla, ocupan lugar preferente. Pero, seguramente, en su particular carta petitoria se encuentre presente el deseo de poder seguir gobernando porque no hay que olvidar que, de acuerdo con el pacto de gobernabilidad firmado con OSP e IU, este año 2017 es momento de revisar las condiciones para ver qué ocurre con el resto del periodo. Fundamental en este sentido lo que decida hacer el partido OSP, de Rafael Piña, quien hace unos días, ante la pregunta (en cierto modo retórica porque ya sabía que no me iba a responder con un sí o un no) de sí renovaría el pacto, respondió que mantiene conversaciones con todos los grupos y que, llegado el momento, la decisión se someterá a la votación de las bases; cierto que mostró encontrarse razonablemente satisfecho con el cumplimiento de lo acordado en el pacto de gobierno. Habrá que esperar, aunque parece algo raro (al menos raro) que el gobierno de una ciudad dependa de las bases de un partido territorial y no de la ciudadanía de todo el término municipal. Llegará la primavera (con permiso del apocalíptico Trump) y la realidad se impondrá. No sabremos qué ha escrito cada político en su carta a los Reyes Magos.