Domina la incertidumbre

Es tradicional. En la entrada de un nuevo año se amontonan los buenos propósitos y los del Málaga quedaron claramente especificados ayer en estas páginas. A los habituales y personales de cada cual (no fumar y adelgazar, más el prioritario de una mayoría, encontrar empleo) el mundo del fútbol tiene muchos pendientes y no hay club que no piense en potenciar su plantilla. En el caso del Málaga lo tiene más difícil todavía porque a la necesidad urgente de dos o tres jugadores se suma la incertidumbre del cambio de entrenador, aunque el nuevo sea bien conocido de la parroquia y por eso somos conscientes de su inmadurez en un trance tan difícil como el de suceder a Juande Ramos. Y mucho nos tememos que pasará buena parte de enero sin que lleguen esos refuerzos que puedan ayudar a Romero a recomponer el equipo y tratar de no bajar la guardia. Si así fuera tendremos que rebajar nuestras expectativas lejanas de un sitio en Europa para conformarnos con la tranquilidad de mantener el tipo a la espera de un final feliz en la zona templada de la clasificación. Queda por saberse lo que darán de sí el equipo y el bueno de Marcelo, al que deseamos la mejor suerte del mundo.

Peor lo tiene el Valencia de donde también ha salido huyendo su entrenador por falta de entendimiento con el club. El Atlético, quiera o no, se enfrenta al ‘debilitamiento’ del equipo por la actitud de Simeone, que sigue jugando al ‘ser o no ser’ entrenador rojiblanco la próxima temporada; que el entendimiento entre jugadores y entrenador no es el mismo resulta evidente. Ya veremos. Y el Barcelona se ha quedado solo en la clásica competencia con el Madrid a la hora de los fichajes porque en el Bernabéu sobran jugadores.