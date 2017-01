Desheredados

La vida por mucho que nos empeñemos no parte de cero cada uno de enero, no hay borrón y cuenta nueva. Todo sigue su camino inexorable. De ahí que no deba extrañarnos que arranquemos 2017 con las mismas frustraciones que dejamos 2016. Ahí están los atentados de Estambul y Bagdad y los dos asesinatos machistas en Madrid el primer día del nuevo año. Son hechos para entristecer al más alegre con la sinfonía del 'feliz año nuevo'. Un reciente estudio, sin embargo, dice que no es cierto que el mundo actual vaya a peor, sino que mejora en datos globales respecto al pasado pese a las malas noticias. Tanta información al minuto desde cualquier rincón del planeta nos ha vuelto pesimistas. También influye el envejecimiento de la población. Ahora serán más los que sientan que cualquier tiempo pasado, el de su juventud, fue mejor. Y somos más críticos. La sociedad se indigna por cualquier injusticia y desigualdad. Todo ello influye en la percepción de que estamos en una olla a presión y vamos a saltar por los aires, pero es una exageración, según los estadísticos. Solo que sus cuentas chocan con nuestros sentimientos.

Cada mes de enero no significa que haya un nuevo cuenta kilómetros en nuestras vidas, pero los gobiernos aprovechan para poner en marcha iniciativas nuevas con las que engatusarnos para que creamos que algo nos va a cambiar la existencia. A partir de este enero, por ejemplo, el Gobierno de Rajoy subirá un poquito las pensiones y algo más el salario mínimo. Son motivos para mirar el vaso medio lleno. Solo que en el tiempo por excelencia de las rebajas, estas también afectan al ánimo, ya saben, la cuesta de enero: sube la luz, el gas, el agua, la basura, el ibi...

En Andalucía, la Junta de Susana Díaz baja el impuesto de sucesiones, una medida que Ciudadanos, su impulsor, ve excelente y el PP, insuficiente. Un ejemplo de como mirar el vaso medio lleno o medio vacío en el mismo segmento ideológico. Pero mientras en Andalucía los herederos van a pagar menos, en el País Vasco entra en vigor una ley por la que los padres pueden desheredar a los hijos. Los notarios vascos hacen el agosto con la medida. Les llueven llamadas y consultas. Parece que son bastantes los padres que quieren desheredar a sus hijos. En la mayoría de los casos porque estos les han abandonado durante años.

La cotidianidad choca con la globalidad. No dejo de pensar en esos niños sin padres de la Siria destrozada por una cruel guerra civil, abandonados a su suerte en los campos de refugiados o quién sabe dónde. Niños con la única herencia del dolor y el horror. Luego vendrán los estadísticos y dirán que en esta guerra han muerto o han quedado huérfanos menos niños que en otras de la historia. No me consuela.