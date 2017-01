Las cosas de Cañete

Contra pronósticos, recomendaciones, influencias, consejos y otros etcéteras, Marcelo Romero es el nuevo entrenador del Málaga. De entrada, un deseo: si desde el banquillo aporta al Málaga la mitad de lo que ofreció de jugador, triunfa. Seguro. No es lo mismo. El jeque decidió. Cuentan, dicen y afirman muchos detalles relacionados con las gestiones para sustituir a Juande Ramos. Mejor no pormenorizar. Algunas rozan lo absurdo. A Marcelo hay que desearle buen trabajo. Su éxito será el del club. Afirman que se está rodeando de buenos colaboradores. Mejor.

Bazán ya tiene su puerta en el campo de Martiricos. Nunca es tarde si la rectificación es adecuada. El goleador de goleadores de la historia del fútbol español perpetua su imagen en el estadio de sus éxitos y de su corazón. En nuestro club representativo existen numerosas razones de base para resaltar un recuerdo. En una docena de días se cumplen treinta años que Gallardo nos dejó. Cómo avanza el tiempo. En aquella fecha, ya lejana, un 15 de enero de 1987, Málaga lloró. Jose Antonio Gallardo a sus 26 años, con la camiseta del Málaga sufrió en Balaídos un duro golpe que sesgó su vida. Con este penoso recuerdo me asalta un interrogante: ¿Por qué en La Rosaleda no hay ni una simple placa que rememore el reconocimiento profesional y humano de un gran futbolista que dejó su vida en el club? La memoria es flaca y a veces demasiado dura. Sobran palabras y olvidos.

Con la entrada del nuevo año marcamos nuevos propósitos. De intención, ánimos y buenos objetivos. Luego, como cada doce meses, se cumple el viejo refrán: 'Del dicho al hecho hay un gran trecho'. Vale un ejemplo: ¿Cuántos prometen solemnemente dejar de fumar? Así, en casi todas las intenciones que se marcan. Por supuesto que el fútbol no le anda a la zaga, nunca mejor dicho. En principio porque Juande lo solicitó, la pretensión era fichar a dos defensas, un medio de cierre y un ariete. Veremos que sucede en lo que resta del mes. La intención más o menos firme y los buenos deseos suelen encoger. Nos llegan noticias que el Málaga pretende fichar a otro jugador venezolano, el internacional Peñaranda, ex del Granada, en la actualidad prestado al Udinese por el Watford. En la pasada temporada destacó este joven jugador de 19 años en el equipo de Los Cármenes. No se puede decir lo mismo en la campaña actual en la que solo ha jugado en dos partidos, menos de media hora desde principios de octubre. Esperamos nuevos nombres. Arnau es un excelente profesional. Otra cuestión es que pueda disponer de cierta cantidad de dinero, aunque sea mínima. «¡Le digo a usted, Señor guardia, que no hace mucho le hablaron de traer a Pellegrini!...».

El aguinaldo navideño no solo ha disminuido, sino que se acerca al 'si te ví, no me acuerdo'. Es un regalo que se da a una persona en Navidad, especialmente a los que prestan servicios de cara al ciudadano. También estaban de moda en las familias, principalmente en los pequeños de la casa, que felicitaban a todo el parentesco porque la respuesta era un dinerillo. ¡Y que les voy a decir de las canastas!... Igualmente van a menos. En fechas cercanas a la festividad, por todas las calles se apreciaba un gran movimiento de esas canastillas de mimbre con un suculento y apetitoso relleno. En este deporte de nuestras entretelas, el fútbol más de lo mismo. En el Club Deportivo Málaga, aparte de un «detalle» de la junta directiva, el entrenador de turno solía enviar a los periodistas deportivos una completita canastilla. Costumbre que no falló durante muchos años. Hasta que un técnico brasileño, Otto Bumbel, llegó al Málaga. En la primera temporada, a modo de regalo, envió una tarjeta con esta frase: «Agradezco y retribuyo».