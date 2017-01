Ciudad a medias

Málaga es una ciudad de contrastes. Lo mismo esprinta en la autopista del progreso que se atasca en la resaca melancólica de su autocomplacencia con el riesgo de quedarse a medias. Es un clásico en el estilo local. Ocurre a menudo en los discursos oficiales que suceden a las grandes inauguraciones, más dados a gastar la pólvora en salvas que a aprovechar el impulso del hito logrado y fijar el siguiente desafío. Por eso, quizá, para este 2017 que estrenamos convendrá tener como manual recurrente de consulta 'La ciudad soñada' que trazó José Vicente Astorga en estas páginas hace pocos días. Un brillante escaparate al que asomarse para orientar la mirada de los próximos años. Nos puede ayudar, desde luego, a evitar el riesgo de la ensoñación, de ensimismarnos en la pajarera luminosa de la calle Larios. O de perdernos en el bucle de la Málaga de los museos y creer que ya está todo hecho. No.

Pienso, por ejemplo, en el turismo. Ayer abrió sus puertas el hotel Miramar. Málaga recupera uno de sus establecimientos emblemáticos y suma otro cinco estrellas a la oferta de la capital. Pero bajo las arañas y el oropel del sector sigue habiendo una vasta estela de precariedad, con camareras de piso a tres euros la hora, como denunció sin ambages el presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán, en su intervención en un foro de SUR en el año que acabamos de despedir. Y todo en un contexto de feroz estacionalidad y enorme dependencia. Porque eso es otra. Málaga carece de una industria complementaria y alternativa que pueda evitar esos agujeros negros en los que cae el empleo de EPA en EPA cuando se pone el sol en la playa.

Y mira que hemos llegado muy lejos en el turismo, sí. Pero no todo lo que podemos. Si alguien mira al vetusto edificio que alberga el primer aeropuerto de El Rompedizo y lo compara con los 15 millones de pasajeros que gestiona en la actualidad su T3 no resiste la comparación. Pero esas cifras piden a voces desde hace décadas una conexión ferroviaria con Marbella que no llega por las largas cambiadas que van dando los gobiernos de uno y otro signo. Y de camino, por qué no aspirar a un tren litoral; una línea capaz de vertebrar la provincia con la capital y con el resto del área metropolitana. Sobre todo ahora, que el metro parece haber encallado en la bronca permanente, convertido además en un tranvía ligero y no en aquel transporte metropolitano con el que nos hicieron soñar.

Y el tercer hospital, también en esa larga lista que conforma la transformación de una ciudad grande en gran ciudad con la ambición de quienes la habitan. La misma que, por ejemplo, abrió los muros del puerto a la ciudad pese a que no faltó quien quiso abrir un debate bizantino sobre la memoria industrial del silo. Hoy, desde Muelle Uno y el Palmeral, ¿alguien se acuerda del silo?