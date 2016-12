Vida nueva

No pertenezco a la clase de personas que cada 31 de diciembre se marcan objetivos para el próximo año. Aunque funciono bien a contrarreloj, no asumo grandes retos ni acepto obligaciones. Si en las pasadas navidades me hubiera planteado alcanzar fines, hoy tendría un día de infarto resolviendo asuntos pendientes. Sólo realizo proyectos a corto plazo tales como ir al mercado, comprar el pan o escribir el cuento del sábado en SUR. No me imagino corriendo de un lado para otro con la intención de cerrar capítulos. ¿Cómo voy a terminar antes de esta noche de Fin de Año, por ejemplo, una novela de la que aún me falta por escribir más de las tres cuartas partes? Pues lo mismo pasa con otras tareas. Ando tranquilo, sin prisas, a menudo distraído. El paso del tiempo enseña a valorar lo efímero, los detalles cotidianos que se presentan un instante y desaparecen. Cuando el futuro queda demasiado lejos cobran importancia las cosas inminentes. La edad comprime los deseos inmediatos en un pequeño espacio que cabe en el cerebro. Los placeres fugaces sí que son necesarios satisfacerlos cuando antes mejor, porque enseguida se escapan y luego no hay modo de encontrarlos.

Hoy 31 de diciembre de 2016 saldré al mediodía a dar un paseo. Me cruzaré con conocidos y nos desearemos feliz 2017. La felicidad está relacionada con la salud y la fortuna de no sufrir desgracias, lo demás son aguinaldos del destino. Iré a comprar algunas cosas para la cena. Uvas, que no se me olviden. El reloj de pared que hay en casa permanecerá parado como siempre y dejará todo el tiempo del mundo para cumplir los deseos. Sin agobios, ni atragantamientos, pasaremos página y seguiremos adelante. Como todos los años, vienen a cenar las amistades solitarias que no están solas. Los auténticos solitarios, los olvidados, se reúnen a la intemperie y bajo techos de tela y frías estrellas sin uvas ni horario. Cuesta disfrutar la vida sin cerrar los ojos. Esta noche voy a desvelar un secreto en la cena. Confesaré que, por primera vez en la vida, quiero conseguir algo a corto plazo. No es un proyecto sino un sueño. El placer de soñar nadie puede arrebatarlo, aunque hay quienes lo intentan. Al llegar la medianoche, brindaremos por los mismos deseos de todos los años. La historia se repite. No se ha inventado la máquina del tiempo, ni tampoco el artefacto capaz de suplantar al corazón humano y resolver las injusticias. «Año nuevo, vida nueva», dicen. No quiero ninguna vida nueva para mí, soy un hombre con suerte; sólo deseo que se abran las fronteras a quienes la buscan desesperadamente.