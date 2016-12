No puedo escribir este artículo

Disculpen que no pueda escribir esta semana mi artículo. De verdad que me gustaría, pero me temo que voy a faltar a la cita. Verán, acabo de darme cuenta de que me quedan muy pocas horas de este 2016. Así que tengo que ponerme en forma, voy a ver si todavía está abierto el gimnasio al que me apunté en enero. Tengo que empezar a comer sano, creo que en la nevera queda una zanahoria aceptable. Debo conocer a gente nueva. Debo aumentar más mis lazos con la antigua. Debo ganar más dinero. Debo ahorrar más, que los setenta están a la vuelta de la esquina. Debo ser más educado, debo estresarme menos. Debo dormir más.

Debo dejar de fumar, aunque fume poco, voy a quitarme incluso el de después de las comidas. Debo dejar de beber. Debo empezar a tomar vino en las comidas, que es bueno para el corazón, así luego podré dejar de beber. Debo empezar a tomar café para despertarme y ser más productivo por las mañanas. Debo despertarme antes. Debo reducir mi estrés, quizás dejando el café. Debería ganar más dinero. Debería dejar uno de mis siete trabajos. Debo ver de vez en cuando la tele para poder comentar las cosas con los compañeros. Debo pasar menos tiempo pegado a una pantalla. Debo leer más clásicos y menos novelas de misterio. Debo reducir mi estrés. Debo aprender un nuevo idioma, quizás italiano, para pedir en los restaurantes, o chino, que dicen que es el nuevo inglés. Debo viajar más y ver más mundo, pero sin estrés. Debo cocinar más, aunque con solo una zanahoria en la nevera no sé muy bien qué, pero sano, nada de fritos. Debo ir a comprar aceite de oliva.

Debería ir al dentista, al oftalmólogo, al urólogo y al estomatólogo para mis revisiones anuales, aunque a ver dónde encuentro yo alguno abierto a estas horas. Tengo que hacerme un chequeo médico. Debo reducir mi estrés, y más con este colesterol, que ya tengo una edad, que voy para los cuarenta. Voy a apuntarme a yoga, a clases de autodefensa, a ese curso de fotografía que llevo todo el año queriendo hacer. Debo empezar un diario, para llevar la cuenta de mis avances en los propósitos que hice el 31 de diciembre de 2015 para todo este 2016. Debo dejar de procastinar, lo cual es obvio, o habría tenido tiempo de escribir este artículo.

Y, por encima de todo, antes de que acabe el día, debo hacer la lista de mis resoluciones para el año que viene, y cumplirlas a rajatabla. Así que perdonen que no tenga hoy ni un minuto que dedicarles.