Permanencia temporal

El final del año siempre me hace mirar atrás para reconstruir los acontecimientos que me han llevado a la vida que tengo hoy. En su poema 'El camino no elegido', el escritor americano Robert Frost explica ese momento en el que cuando la senda del bosque amarillo por el que paseaba se bifurcó, y al no poder avanzar por ambos caminos a la vez, decidió tomar el menos transitado. Esa elección, describe, fue crucial. Creo que algo similar me sucedió a mí.

Nueva York es la ciudad en la que más tiempo he vivido en los últimos ocho años y llevo poco más de dos trabajando aquí. En ese período, gracias a becas de intercambio, viví en Madrid y en el sur de Illinois para estudiar cuarto y quinto de carrera respectivamente, pasé un año en Málaga para finalizar la titulación de Arquitectura y el 14 de enero de 2011, en plena crisis en España, tomé el camino menos transitado, el que más adelante se convertiría en el más usual para tantos profesionales. Aquel día me subí a un avión con destino a Múnich y desde entonces no he vuelto a vivir en España. Algo más de seis meses ejerciendo como arquitecta en un estudio en tierras bávaras, dos cursos estudiando un máster en Cambridge (Massachusetts), un verano trabajando en Tokio y otro de viaje por Latinoamérica completan este tiempo lejos de nuestro país. La gente me pregunta a menudo si pienso en volver a casa. La respuesta es siempre la misma: pienso en ello todos los días, pero no veo el momento de hacerlo.

Tomé una decisión muy importante con veinticinco años, que era la de continuar mi formación y ejercer mi profesión, lo que parecía muy difícil, por no decir imposible, en España. Sin embargo, ahora y a punto de entrar en la treintena, comienzo a mirar todo con ojos críticos. Decidí abandonar el país por cuestiones de trabajo y cinco años más tarde pongo en duda si esos motivos son suficientes o incluso válidos para dejar atrás a mi familia, mis amigos y mi cultura. Por entonces no tenía la percepción de que formarme profesionalmente en el extranjero y continuar apostando por ello a lo largo de los años supusiera dejar de lado el camino que no sale de España, con todo lo que ello conlleva: estar en casa cuando alguien enferma, ver crecer a los pequeños de la familia, tener la posibilidad de visitar a los que te apoyan incondicionalmente cualquier día sin tener que reservar vuelos trasatlánticos con meses de antelación, etc.

Últimamente he empezado a pensar en un concepto contradictorio que yo llamo 'permanencia temporal'. Aunque no estoy de paso, siento que mi vida en Nueva York es temporal; mi casa está en Málaga, en la costa, bajo el sol. Pero todavía no tengo planes de volver a España, lo que hace permanente mi estancia en la Gran Manzana. No soy la única que vive este fenómeno. Literal y metafóricamente, a mis amigos extranjeros y a mí nos cuesta hacer agujeros en las paredes de nuestros apartamentos y colgar algo que sea definitivo. Acostumbrados a una vida que podríamos casi denominar como la del nómada profesional del siglo XXI, hacer las maletas y mudarnos a otro apartamento o a otra ciudad se ha convertido en rutina y sabemos que evitar determinadas cosas nos ayudará en la despedida y nos hará el traslado más fácil. Sí, es nuestra decisión, nadie nos ha obligado a vivir de esta manera, pero después de tanto tiempo nada es ya tan sencillo, ni todo tan blanco ni tan negro.

El dilema es evidente: vivimos aquí pensando en el allí de hace cinco, diez, veinte años, y sentimos una fuerte nostalgia con respecto a nuestro pasado o a nuestras visitas puntuales en cada temporada de vacaciones. Regresar a casa definitivamente supondría abandonar nuestras vidas actuales que, por lo demás, nos hacen felices. Estamos inmersos en un ambiente que nos inspira y nos motiva a seguir aprendiendo y mejorar, nuestro esfuerzo en el trabajo se ve recompensado y eso tiene como consecuencia que nuevas oportunidades aparezcan continuamente. Aceptarlas, alargan nuestra estancia lejos de nuestros países de origen.

¿Hay un término medio? Me pregunto si en algún momento este tiempo fuera nos hará sentirnos identificados con la idea de 'ciudadanos del mundo', si establecer videollamadas con nuestras familias será menos doloroso y si ello hará más fácil vivir en el presente. La otra opción puede ser que el camino del que hablaba Frost sea circular y la solución sea volver, como han comenzado a hacer muy buenos amigos de mi entorno. Por ahora lo que veo claro es que no se puede tener todo y que no quiero vivir en este estado de 'permanencia temporal'. En 2017, voy a empezar por lo más básico, colgar los cuadros en la pared. ¿Alguien me ayuda para asegurarme de que queden derechos?