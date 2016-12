Málaga y su feliz 2016

Con una facilidad que da vértigo y asusta ya ha pasado otro año. A 2016 le quedan apenas 24 horas para ser historia y nunca más volver a ocupar espacio en un calendario. Un año más y uno menos, que refería el sabio abuelo cuando tomaba la uvas. Como ocurre en todos lados, Málaga ha tenido un año, éste que se nos va, con sus luces y sus sombras, pero nadie puede dudar de que 2016 quedará enmarcado en la historia de la capital malacitana como uno de sus grandes momentos, el de la eclosión a nivel nacional e internacional, con una sensación generalizada de que Málaga está de moda. Es curioso que siendo 2016 el año en el que Málaga aspiraba a ser capital cultural europea (algo que no se consiguió, entre otras cosas porque el trabajo presentado ante el jurado internacional, con un espantoso documental a la cabeza, no estuvo a la altura), pero en el que, curiosamente, sin serlo, lo ha sido, ocupando el espacio que ha dejado la ciudad que oficialmente lo fue, en este caso San Sebastián, que ha 'sonado' mucho menos que Málaga, entre otras cosas porque su dirección municipal camina por otros derroteros. Málaga, sin el título oficial, ha logrado por el esfuerzo colectivo y por la buena gestión del Ayuntamiento, donde el alcalde, duela o no incluso a algunos a los que el propio Francisco de la Torre confió (en exceso) la presentación de la candidatura cultural-europea, está a la cabeza del turismo cultural en España y en Europa. Periódicos de gran influencia internacional de Europa y Estados Unidos han analizado con despliegues importantes el 'despegue' de la Ciudad de Paraíso de Aleixandre, y lo han hecho sin escatimar elogios, y además atribuyéndole un gran mérito por haber sabido encontrar un hueco de forma «intencionada». Ya lo dijo Saint Exupéry, autor de 'El Principito', «no se trata sólo de prever el futuro, sino de hacerlo posible», y eso es lo que ha hecho Málaga, que partió de 'menos cero', como bien recordaba José Vicente Astorga en su completo reportaje 'La ciudad soñada' hace unos días, y que ahora se encuentra en un momento en el que incluso se corre el riesgo de 'morir de éxito'. Málaga ha tenido un desarrollo planificado a niveles turísticos y culturales, y eso se basa, en gran medida, en un Plan Estratégico ideado hace muchos años (De la Torre, uno de sus más activos ponentes no era alcalde en aquellos tiempos, y creo que ni concejal) que esbozó unas líneas maestras que han servido de perfecta guía para lo conseguido. Ver Málaga en estos días de diciembre es una verdadera gozada, pero oír los comentarios de los que no están acostumbrados al día a día y que viven fuera de nuestro espacio geográfico, todavía te animan más: «¡Qué cambio ha pegado Málaga!». Y es que es una verdad como un templo, y eso que el centro está 'patas arriba' por mor de las obras del metro, uno de los 'debes' aún pendientes, la gran obra inconclusa que debe encontrar 'punto de salida' en el 2017 que nos llega en apenas unas pocas horas.

Se nos va 2016, que para Málaga quedará marcado en su historia como un año muy importante, donde sin ser capital de nada se convirtió en líder cultural y del turismo de ciudad en Europa, lo que hoy es envidia de quienes antes eran envidiados por nosotros. Se ha conseguido sacar a Málaga del montón, y eso ha tenido una visualización extraordinaria en este 2016, un gran año para Málaga, se quiera o no, guste o no. De todas formas que no se nos olvide que el tiempo pasado no sirve absolutamente para nada. Incluso ocurre que pensar mucho en lo pasado puede hacer que no se encare bien el futuro. ¡Felicidades!