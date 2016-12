La familia y unos pocos más

Ha muerto Pan Pan y esta noche vino vino. Pan Pan tenía 31 años y era el oso panda macho más viejo del mundo. Aunque de cerca parecía una vaca, grande como un oso y con sus manchas blancas y negras, de lejos parecía un osito panda, lo que era. La hembra más vieja ha cumplido 38 años. Ambos habían nacido libres y a los pocos meses de edad fueron trasladados a un zoo, lógico. La esperanza de vida de los osos panda libres es de 20 años. Tener que buscarse la vida, envejece. Obama ahora ha de buscársela y para envejecer ha elegido una humilde morada de nueve dormitorios y ocho baños. Podía haber aprovechado que Michelle conoce Marbella y que Juan Antonio Roca anda ahora de permiso para comprarle la finca La Loma, que tiene diez dormitorios y nueve cuartos de baño. Ya puestos podrían haber construido un baño más en ambos casos. Los que entraban en la finca de Roca, además, se cagaban de miedo al ver los animales disecados. En Marbella tenía la famosa jirafa, y en La Loma leones, rinocerontes, antílopes, pero ningún oso panda para hacer pandilla. En los 31 años de vida, Pan Pan ha sido el progenitor de 140 ositos. Dentro de muchos años, frente al pelotón de fusilamiento, tal vez recuerde la tarde remota en que mi padre me llevó a conocer el gorila blanco en el zoo de Barcelona. Copito de Nieve murió a los 38 años y fue padre de 21 gorilas, pero ninguno vino albino, como papá.

La muerte de Bin Laden se ha considerado uno de los grandes éxitos del gobierno de Obama. Bin Laden se crió en una familia a medio camino de la de Pan Pan y la de Copito de Nieve. Su padre era uno de los constructores más ricos de Arabia Saudía y tuvo más de 50 hijos. Osama era el decimoséptimo hijo del padre con su décima mujer. En las comidas familiares la mesa la pondrían en largo pasillo de palacio. Osama se parecía a papá, pero tirando más a Copito de Nieve. Tuvo 5 mujeres y 20 hijos. Como 5 mujeres puede parecernos muchas pero no crean, tuvo alguna amante. Una de ellas es la africana Kola Boof, quien escribió un libro donde afirmaba que Osama era muy violento en las relaciones sexuales mientras emitía sonidos animales, pero no especifica de qué animales. Encima, añade en el libro, poseía un fuerte olor corporal. Si te juntas en Nochevieja con tus 20 hermanos, las 5 mujeres y papi huele, pues normal querer salir a alguna fiesta donde corra el aire. En Utrecht, que dio nombre al tratado por el que España cedió a Reino Unido Gibraltar y Menorca, un hospital acaba de reconocer que podría haber inseminado a 26 mujeres con el esperma erróneo. Aparte de las bromas si el hijo sale de otro color, lo que habría que tomarse con buen humor, no hay que darle mayor importancia. La biología está sobrevalorada. Los hijos, hijos son, qué importa lo retorcido que haya sido el camino si todos los elementos han prestado su consentimiento con responsabilidad y amor. Los hijos vienen con un pan bajo el brazo. Pan Pan ya no tendrá más crías, creo. Feliz año.