A la desesperada

Hay gente para todo, pero eso de adivinar el tipo de interés del dinero (variable esencial en la economía) es cosa de los seres singulares que poseen el don de estar en el futuro aunque el día del calendario de su despacho diga otra cosa. He conocido fanfarrones de todo tipo pero ninguno con esa capacidad para emular a Merlín, el mago; no pasan de pitonisos de tercera. El tipo de interés depende de indicadores económicos que se mueven más que un mulo con un dolor, lo que hace imposible planificar el futuro al cien por cien en estas materias financieras. No creo que la banca supieran a ciencia cierta el bacatazo de los tipos de interés en 2008 (crisis de Lehman Brothers”), pero estoy seguro que no lo descartaban y por tanto las cláusulas suelo en los contratos de préstamo se imponían si o si para que banca siempre ganara y también parece que en muchos casos con una falta de transparencia más que notoria. Por eso es muy importante la reciente sentencia del TJUE que ha declarado la retroactividad de los efectos de la nulidad de estás cláusulas suelo, es decir, que se pueden exigir lo indebidamente cobrado por los bancos desde el principio.

El TJUE entra en esta cuestión a consecuencia de que un magistrado malagueño, Enrique Sanjuán, elevó una cuestión prejudicial ya que el Tribunal Supremo español dictó en su momento una sentencia donde afirmaba que las cláusulas suelo son lícitas, pero que hay una cuestión de falta transparencia relativa a la compresión del consumidor sobre el contenido y alcance de esos apartados en su contrato. El TS, en un loable intento de hacer justicia material, considera que en ningún caso son transparentes y por eso las declara a todas nulas (apelando a que esas cláusulas no permiten la comprensibilidad real del consumidor en general) en vez de remitirse a la comprensibilidad material (caso por caso) a dilucidar en los Tribunales en un enojoso viacrucis para el consumidor. Pero es de suponer que a los magistrados del alto tribunal les inquietaba el “quebranto económico” para las entidades de crédito (acostumbradas a eso de que la “banca siempre gana”) y con mucha imaginación limita la retroactividad (hasta cuando se puede exigir lo debidamente pagado por el consumidor) a la fecha de la publicación de su la sentencia, implicando esto un ahorro muy considerable a la banca.

Para comprender mejor como va este vericueto jurídico, hay que recordar lo que dice el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13:

“Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato…”. Los bancos estaban optimistas hasta hace unos día. El informe del Abogado General del TJUE daba la razón al TS respecto a la retroactividad limitada y esperaban un pronunciamiento del TJUE en términos similares, pero no ha sido así y el tribunal europeo le enmienda la plana al TS; en resumen, considera que el citado art. 6.1 tiene carácter de orden público y debe disuadir la utilización de estas cláusulas, por lo que no cabe moderación por el juez nacional si se considera abusiva la cláusula. Nada por tanto de limitación: a pagar desde el principio. Y sin más discusión ya que el TJUE dice literalmente que “dichos órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión”.

Creo que llegados a ese punto, la solución operada por el TJUE es la mejor y más justa entre las posibles. Pero sin tirar cohetes. En honor a la verdad, algunos bancos y notarios habrán informado con diligencia sobre estas cláusulas, pero el desatino general de los demás debería haber sido evitado en su momento por el legislador y por una eficaz fiscalización del Banco de España para que el TS no se viera en la obligación de “meterse a legislador” ya que, a la desesperada, los tribunales han sido la “ultima ratio” para millares de afectados por la opacidad y mala fe de algunos bancos.