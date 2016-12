Vivencias con mi padre, una gran persona

El miércoles 6 de Julio de este año 2016, a mi padre, que fue futbolista profesional, de estar vivo le hubiera encantado leer en el periódico, que ese día se aprobó en el parlamento de Andalucía la nueva Ley del Deporte de la comunidad que reconoce la práctica del deporte como un derecho, que deben garantizar tanto la Junta de Andalucía como las entidades locales, en igualdad de condiciones para todos.

Mi padre, que nos enseñaba fotos de cómo acababan en algunos partidos los jugadores lesionados por botellas y objetos diversos que lanzaban algunos espectadores, se hubiera visto reconfortado viendo cómo esta nueva Ley prevé multas de hasta 50.000 euros por comportamientos violentos en los partidos.

Me contó cómo en 1947, cuando fichó por el Málaga, el obispo hizo público en el periódico SUR su propósito de excomulgar al presidente del Málaga y a mi padre por considerar que las 160.000 pesetas de su fichaje era una cantidad que era contraria a la moral y buenas costumbres. Así que tuvieron que revisar su contrato y entregar parte de dicha cantidad a las monjas de la caridad. Nos contaba cómo los jugadores apenas tenían derechos. Recuerdo el caso de mi tío José Cabrera Bazán, en el que decía mi padre que el 12 de marzo de 1953, le avisó muy preocupada su tía Inés, la madre de su primo José, también jugador de fútbol, y le dijo que la policía armada lo llevaba esposado en tren para Jaén y cómo él tuvo que salir ‘corriendo’ hacia allí con el dinero que pudo preparar. La razón de la detención era porque mi tío José había reclamado al club deportivo Jaén 50.000 pesetas que este le debía y amenazó con que, si no se lo daban, no jugaba contra el Valencia. Fue el único jugador de fútbol encarcelado por motivos laborales. El gobernador civil no dudó en tenerlo 48 horas en prisión acusándolo de alteración del orden público.

También nos contó el caso de su amigo Pipi Suárez, que le pasó como a su primo. El Sevilla le dejó a deber 300.000 pesetas y, aunque ganó la reclamación en la Magistratura de Sevilla, luego no las cobró. Y otro ejemplo, aún más injusto, el caso de Berruezo, que murió en el campo del Sevilla de un infarto y, aunque se ganó el tema en Magistratura, el Tribunal Central dictó una sentencia desfavorable en apelación y no consiguieron que el fondo de reaseguros de accidentes indemnizara a su viuda. También me contó que en la Asamblea de la AFE al principio los futbolistas tenían voz, pero no voto.

A mi padre le gustaría saber que hoy los derechos de los deportistas están protegidos y amparados por la Ley y que hay abogados y abogadas especialistas en Derecho Deportivo que defienden sus intereses y que finalmente seguí su recomendación de velar por el deporte y hoy soy miembro de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo y profesora del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad de Granada, de lo que estaría muy orgulloso, igual que saber que en La Algaba hay un polideportivo con su nombre y del homenaje de ayer del Málaga, con esa puerta número nueve con su foto y su nombre en el campo que él adoraba, como reconocimiento a su abnegación y sacrificio en pro del deporte y del fútbol. Mi familia y todos los que lo conocieron lo recordarán así para siempre con cariño y con respeto, siendo además un referente no sólo para todos nosotros, sino también para las futuras generaciones. ¡Gracias a todos los que han hecho posible este merecido reconocimiento en el Málaga Club de Fútbol!