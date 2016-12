El año del Unicaja

Termina un año que, baloncestísticamente hablando, ha dejado mucho que desear. Lo peor que se puede decir de un equipo puntero en el deporte es que no ha sido protagonista de la competición, y desde luego nadie hablará del Unicaja cuando este 2016 haya muerto: sin éxito alguno, ni nada parecido que se le acerque, no hay gesta que llevarse a la boca para que el recuerdo del inmediato pasado sea algo dulce. Más allá de los números, incluso de los resultados, que son los que marcan la valoración de cada temporada, el club de Los Guindos se ha dejado jirones de su prestigio en estos doce últimos meses. El conjunto malagueño no acudió al mayor evento deportivo de Europa en cuanto a participación y animación de grandes colectivos en una ciudad, la Copa del Rey, y perdió su puesto en la élite continental después de tres lustros en los que las sombras dibujaron espectros difíciles de olvidar. La ausencia del conjunto que entrena Plaza en la Euroliga es muy difícil de asimilar para un club que se acomodó en la cima -su falta de estructura le impidió hacerse un hueco en los despachos importantes en los que se toman las decisiones de futuro- y consumó su descenso a los infiernos: la Eurocup.

Si hubo un momento en el que la llegada de Plaza reconcilió a la afición con el sueño de la ambición, los últimos quince meses en Málaga del entrenador catalán arrastran demasiadas dudas acerca de su capacidad para voltear una trayectoria alicaída y recuperar la influencia de antaño que es la que posibilita acercarse a los títulos. Si hoy se hiciera una encuesta en las gradas del Palacio a los que siguen queriendo disfrutar del baloncesto sobre las opciones de este Unicaja de ampliar su sala de trofeos nos sorprendería el pesimismo que subyace en sus respuestas, al menos a tenor de las conversaciones que se escuchan antes, durante y después de finalizar los partidos.

La gente está desencantada y ese debe ser el principal objetivo del club, recuperar a su masa social, convertir cada encuentro en esperanza de futuro, apostar por hacer un equipo de garantías que no defraude. Es difícil hoy pugnar con Real Madrid y Barcelona en la conquista de un espacio en el que el dinero es fundamental para alcanzar notoriedad, pero también es verdad que el Baskonia, sobre todo, y el Valencia, con insistencia últimamente, hacen más méritos por romper las apuestas que el Unicaja, que se ha quedado un paso atrás. La plantilla de esta temporada y la anterior están confeccionadas desde la confusión y la presunta polivalencia en determinados puestos se convierte en desconcierto y barullo en la pista. Alentar el futuro con optimismo es una ardua tarea por parte de los responsables de un club que debe empezar hoy frente al Río Natura en el último partido del año, que debería ser el primero de una nueva era. Ojalá.