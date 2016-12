MÍSTER PRECOZ

Si la vida da muchas vueltas, los entrenadores todavía dan más. No suelen instalarse demasiado tiempo en ningún lugar concreto, bien porque los echan, se hartan, o por mil motivos diferentes; el caso es que el puesto de entrenador va ligado al contrato temporal. Un empleo atractivo y furibundo sometido a presiones de todo tipo. Los jugadores son más de veinte, el presidente está oculto en la cúspide como un pájaro avizor, el entrenador está solo y escoltado por el cuerpo técnico que permanece en un discreto segundo plano.

No hay nada peor que estar solo. ¿A quién pides ayuda cuando nadie te acompaña? Entrenar, cansa; incluso agota. El jugador que falla es sustituido por un compañero hasta que recobra la buena forma. El entrenador no puede sufrir depresiones profundas porque inmediatamente es reemplazado por otro entrenador que se había quedado sin trabajo. Tampoco es fácil, ni cómodo, estar siempre en el punto de mira. Los futbolistas se distribuyen la responsabilidad, el presidente tiene un poder casi absoluto, los socios siempre poseen la razón, y el entrenador, un hombre aislado, es la presa más fácil cuando el equipo falla. El cazador no apunta a una bandada, sino al pájaro solitario. Los presidentes apenas salen del nido y no suelen estar a tiro porque vuelan demasiado alto.

Me da lástima la soledad del entrenador. Vive en un mundo aparte, a veces la fortuna le sonríe, pero al más mínimo fallo vuelve a situarse en el ojo del huracán. Su vida es un ir y venir constante. La duda, la sombra de la duda, planea sobre su figura aguardando un tropiezo para condenarlo. No hay tiempo para trazar proyectos a largo plazo. Sin paciencia, los presidentes buscan los resultados inmediatos del entrenador precoz que nadie sabe dónde está.