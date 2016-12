Con la muerte de Debbie Reynolds un día después de la de su hija me he acordado de Antonio Flores, que aguantó 15 días sin Lola Flores. También porque ayer nuestra banda sonora fue 'Pongamos que hablo de Madrid', popularizada por él. Y ya sé que la compusieron Sabina y Antonio Sánchez (otro que acaba de morir). Daba igual si estabas en Málaga, en Murcia o en Logroño. Las portadas de los periódicos, los programas de televisión y los de radio machacaban con la prohibición de circular con matrícula par por la capital. La capital de España, no España. Madridpatriarcado. Vale que en Madrid el asunto era importante, pero dar la matraca al resto del país es de mala educación. «El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir, hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid». Podía ser cualquier sitio. Lo de los coches era sólo en Madrid. Porque no era de contaminación y sus soluciones de lo que se hablaba.