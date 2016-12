Madrid me da igual

No recuerdo otro momento en el que se haya hablado tanto sobre una cosa tan poco relevante como el tráfico en Madrid. A mí estas circunstancias automovilísticas me importan poco o muy poco, quizás incluso nada. Sin embargo, las cabeceras de un montón de medios nacionales llevan varios días lanzando al infinito esta cuestión tan doméstica. Sólo la voracidad de noticias, la adicción a la más escandalosa actualidad, la falta de hechos destacables y cierto centralismo existencial pueden provocar esta cobertura. Porque se trata de un hecho que en realidad sólo incumbe esa gente predispuesta a coger el coche en la capital de España en plenas vacaciones navideñas.

En Málaga no tenemos tanta mierda en el aire. Y si el bosque urbano termina por realizarse, lo más parecido que tendremos a la boina de humo que se ve sobre Madrid será un sombrero de verdiales, el ejemplo primitivo de la naturaleza aplicada a la moda. No he visto a los grandes periódicos de Francia o de Italia atendiendo con tanto esfuerzo a la restricción del tráfico, una cuestión que se me antoja doméstica, como algo que debería mantenerse en la intimidad de todas las ciudades. El diagnóstico de todo esto no sólo aporta una estupenda sobredimensión de lo concreto, también esconde un homenaje a la información local; hay cientos de profesionales dispuestos a contarte lo que ocurre en Washington o en Bruselas, pero sólo un puñado informa sobre lo que pasa a pocos metros de tu casa; las cosas que al fin y al cabo transforman de alguna manera algo tan aparentemente poco noticiable que se llama la vida diaria. Lo que nos importa.

La actualidad de Málaga está ahora enfangada con el tema del metrobús, un asunto que ya desde el primer momento, por el propio concepto de metrobús, suena a comedia, a absurdo y a cachimba. ¿Es que alguien tiene claro qué es un metrobús? Con la restricción de tráfico, Esperanza Aguirre dice sentirse atrapada en su casa pero en realidad está encerrada en su personaje, una Lina Morgan de la política castiza. Y De la Torre, el hombre que siempre dudó, se muestra al fin inevitablemente adherido a una idea o a un paradigma, una inesperada decisión que por otro lado paraliza todo lo que engloba al Metro en Málaga, un asunto del que ya estamos agotados, tan cansados que ha dejado de parecernos interesante. Incluso menos interesante que el tráfico en Madrid. El camino del metro se está haciendo tan largo que está dejando de importarnos. Y eso que el enfrentamiento entre la Junta y el Ayuntamiento va a acabar en los tribunales: para qué nos sirven los políticos si no se ponen de acuerdo. En realidad estamos hablando de lo mismo, de una idéntica incapacidad de la política, del mismo hambre de actualidad y de escándalo. Es una voracidad en la que todos estamos inmersos.