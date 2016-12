Cuando éramos pequeños, cada uno ponía unas pesetas, lo que podía, y juntábamos lo suficiente para comprar unos petardos. Era divertido ir al campo y ver cómo las tracas iban desapareciendo según pasaban sus explosivos segundos de vida. Ocho o diez niños y niñas formando un gran círculo alrededor de los pequeños artefactos. Mi padre no nos dejaba acercarnos, eran los mayores quienes encendían los petardos, marcaban la distancia de seguridad y decían: ya está, mañana, si acaso, un poco más. Los petardos, en el campo, como una excursión de las tardes navideñas del duro invierno de la Serranía de Ronda. El frío no era excusa para quedarse en casa siempre que había posibilidad de disfrutar de un rato de pirotecnia. Es un bonito recuerdo, pero nada tiene que ver con lo que venía observando en las calles del centro de Málaga durante los festivos, ya fuese Semana Santa, Navidad, Carnavales o cualquier tarde de verano. Un grupo de niños jugando con petardos, en medio de la calle, sin supervisión aparente, sin importar que hubiese personas cerca, sin responsabilidad alguna. Otra forma de disfrutar de los petardos, una menos amable, más gamberra, para mí. una forma estúpida. En mi recuerdo, los petardos eran un ritual. Primero ahorrar, juntar moneda a moneda, crear una pequeña cooperativa con los amigos, convencer a los padres para ir a la tienda a comprarlos, buscar un lugar adecuado. Todos los preparativos ya eran parte de la diversión y el hecho de que durase poco, era emocionante. Sin embargo, al ver a los niños del Paseo del Parque comprando petardos a granel, lanzándolos a cualquiera para asustar, corriendo para huir riendo de la pequeña fechoría. ¿Dónde está el ritual? ¿Dónde la magia? Es una pena que se tengan que prohibir los petardos por ese mal uso, esa falta de civismo, de mesura, ¿de educación? Es una pena que esos niños no conozcan el bonito ritual de los petardos en Navidad.