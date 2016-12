EN BUSCA DE UN PATRÓN

Juande Ramos ha acabado con el cliché de los entrenadores y la Navidad: puede que sea el primero que efectivamente se come los turrones -le habrá dado tiempo en estos últimos tres días-, pero no continúa en el equipo. Y no continúa por decisión propia. También fue pionero en despedir antes que ser despedido, pues así lo hizo en el Sevilla, cuando se marchó en mitad de temporada al Tottenham para ser el mejor pagado del mundo en su gremio. Conociendo su historial -ya se marchó del Málaga en su anterior etapa, y lo hizo al paro; y también pegó la espantada en el Espanyol-, no debe sorprender este movimiento. Puede que sea aficionado a volar cuando llegan dificultades, y eso no le resta un ápice de su capacidad ni de su exitosa trayectoria como técnico. Pero lo que nadie le ha pedido son los motivos de su renuncia. Los ha dado él por voluntad propia en una carta de despedida y se los podría haber ahorrado, pues han sonado más a excusas que a explicaciones razonables. Escribió Juande Ramos que «jugar los partidos con la crispación de los últimos encuentros no ayuda al equipo». La crispación no ha existido más que en el último choque, uno solo, y con su equipo haciendo el ridículo en la Copa del Rey ante un rival de Segunda. El hartazgo de La Rosaleda era absolutamente necesario: una cosa es ser un público fácil de complacer y otra la resignación cristiana ante una verbena defensiva estructural que compromete la temporada. Puede que Juande estuviera cansado de otra cosa. Bien haría Al-Thani en analizar por qué los dos últimos entrenadores de renombre mundial que ha tenido, Pellegrini y Ramos, se han ido con similares críticas de insatisfacción y desilusión. Igual hay un patrón ahí.